«Le scuole non sono alberghi» 

Un vertice in prefettura tra il rappresentante del governo, Giancarlo Dionisi, il commissario del Comune Giovanni Pirisi e i presidi degli istituti scolastici cittadini non basta a placare le polemiche sull’utilizzo delle scuole per ospitare i figuranti alla 59esima edizione dell’Europeade. Se nel vertice il Prefetto ha garantito massime rassicurazioni sull’utilizzo delle scuole e contro gli atti di vandalismo, la segretaria della Cisl scuola, Giovanna Fadda dice un secco no all’uso degli istituti come grandi hotel: «Qui non si tratta di accogliere in piena emergenza persone senza alloggio, si trovino altri locali pubblici inutilizzati». Il commissario Pirisi prima del vertice era fiducioso: «Attediamo l’incontro per fare insieme delle valutazioni».

Prefettura

Dalla Prefettura Dionisi già la settimana scorsa nel primo vertice convocato in vista dell’Europeade in programma dal 24 al 28 luglio, aveva sollecitato la collaborazione di tutti, rassicurando i presidi sui timori su eventuali danneggiamenti garantendo loro massima attenzione. La Cisl però sottolinea i rischi, evidenziando che alle ultime elezioni in una scuola è stata danneggiata anche una Lim.

Il no del sindacato

Sul vertice maggiori dettagli si consoceranno oggi, ma le rassicurazioni non bastano alla Cisl. «Le scuole non dovrebbero essere viste solo come semplici edifici disponibili per rispondere a qualsiasi necessità, ma piuttosto come spazi vitali e irrinunciabili per la crescita culturale e umana dei nostri giovani. La facilità con cui si considera di utilizzarli per scopi temporanei senza tenere conto delle condizioni attuali delle strutture e delle loro specificità, temo risulti indicativa di una, purtroppo, normale sottovalutazione del valore educativo della scuola». La Fadda quindi prende una posizione netta ricordando che i dirigenti scolastici hanno dato disponibilità all’utilizzo di palestre e cortili interni, ma non alle aule, dotate di attrezzature di valore grazie ai fondi Pnrr.

«Non è un’emergenza»

«Il problema maggiore si avrà con i servizi igienici, non adeguati numericamente e funzionalmente (vetusti, con continui intasamenti e collegati a tubature ammalorate), concepiti a misura di bambino, senza docce». Sono solo alcuni rilievi della Fadda. «Non si tratta di accogliere in piena emergenza persone senza alloggio per un’alluvione o un incendio», osserva la sindacalista, «in una contingenza per la quale tutto sarebbe ignorato poiché prevalente risulterebbe la risposta ad un bisogno primario. Qui si tratta di considerare a mo’ di alloggi a basso costo i luoghi deputati alla crescita culturale dei nostri ragazzi. Possibile che prima di orientarsi verso gli istituti scolastici non si trovi necessario reperire locali pubblici in disuso o sottoutilizzati? C’è l’ex Inam, la banca d’Italia, il palazzo di via San Francesco dell’ex ufficio di collocamento. Oppure venga l’Esercito e allestisca un campo tenda. Le scuole sono spazi vitali e irrinunciabili per la crescita dei nostri giovani».

