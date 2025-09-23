VaiOnline
Il vertice.
24 settembre 2025 alle 00:42

«Le scuole non devono essere invisibili» 

L’appello della dirigente dell’istituto Devinu ai commissari per la sicurezza 

Non sarà l’unico elemento. Ma i problemi edilizi delle scuole possono contribuire a incrementare l’allarmante dato emerso durante la visita della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di sicurezza e sulle condizioni di degrado delle città e delle loro periferie: a Cagliari e nell’area metropolitana la percentuale dell’abbandono scolastico supera il 22 per cento. E in alcuni quartieri come a San Michele, Is Mirrionis e Sant’Elia il dato è superiore. Così la seconda tappa dei deputati, ieri mattina, è stata proprio in una scuola, la Giusy Devinu, in via Meilogu, con sedi a San Michele, Is Mirrionis e Mulinu Becciu. «Abbiamo necessità di un supporto e di non essere invisibili», l’appello della dirigente Paola Angius ai commissari, «per risolvere il problema della palestra e dell’auditorium teatro, entrambi inagibili. Ambienti fondamentali che possono essere messi in sicurezza facilmente e che meritano di essere restituiti ai nostri giovani studenti».

I problemi

Il sopralluogo ha permesso ai deputati di parlare con insegnanti e personale scolastico, ma anche di scambiare due chiacchiere e sorridere con i bambini e giovanissimi studenti dell’infanzia e della primaria. Poi la verifica dei problemi dell’edificio: palestra inagibile così come l’auditorium teatro, a causa di infiltrazioni d’acqua e del terreno in parte sprofondato. La speranza è che ci possa essere un intervento per restituire degli spazi importanti per gli alunni e per portare avanti attività didattiche e iniziative culturali e sportive “esterne”.

Il bilancio

Con la visita alla scuola di via Meilogu si è conclusa la due giorni istituzionale della commissione, iniziata lunedì con l’audizione con il sindaco, Massimo Zedda, il prefetto, Giuseppe Castaldo, il questore, Rosanna Lavezzaro, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il direttore di Area, Matteo Sestu, e proseguita con i sopralluoghi in piazza del Carmine (da una settimana zona rossa come disposto dall’ordinanza del prefetto Castaldo), a Santa Teresa, Is Mirrionis, Sant’Elia e all’oratorio della parrocchia di San Paolo. «Anche a Cagliari sono molte le progettualità in corso, grazie alle risorse europee, nazionali e regionali che stanno permettendo interventi di riqualificazione e rigenerazione», ha concluso il presidente della commissione Alessandro Battilocchio. «Abbiamo notato una proficua sinergia tra le istituzioni. Abbiamo inoltre incontrato associazioni, parrocchie, gruppi di impegno civico che portano avanti un grande lavoro e costituiscono un elemento molto positivo nella comunità locale».

