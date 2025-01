Le scuole comunali dell’infanzia presentano la loro offerta formativa  

Nei prossimi giorni le cinque scuole dell’infanzia comunali presenteranno la loro offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 in vista della scadenza delle iscrizioni fissata per il 10 febbraio.

Si inizia domani alle 10.30 alla “Elodia Macis” di via Canelles”. Gli incontri proseguiranno lunedì alle 16 alla “Maria Teresa Atzori”, in via Raffaello Sanzio, dove verrà presentata anche l’offerta della “Caduti Grande guerra” di Pirri, chiusa sino a giugno per lavori di ristrutturazione.

Giovedì alle 16 sarà la volta della scuola “San Giuseppe Artigiano”, in via Dei Cavalleggeri. L'occasione sarà propizia per presentare anche l’apertura di una nuova “sezione primavera” destinata alla fascia d’età 24-36 mesi.L'open day si concluderà alla “Medaglia Miracolosa” sabato alle 10 nell’omonima piazza.

«Come Amministrazione comunale saremo presenti agli open day perché crediamo nelle offerte educative che propongono», spiega l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi. «E per rimarcare, ancora una volta, l’importanza che una scuola dell’infanzia di qualità riveste nell’intero ciclo educativo e formativo delle bambine e dei bambini, anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica».

Per garantire la fruizione dei servizi educativi destinati all’infanzia e implementarne l’accessibilità, il servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune affianca le scuole dell’infanzia cittadine nella promozione degli appuntamenti «affinché le famiglie interessate possano conoscere le proposte didattico-educative che caratterizzeranno l’offerta formativa».

