Le scosse in Umbria fanno paura, chiese danneggiate  

Perugia. Il terremoto allenta la presa sull'Umbria. Almeno come numero di scosse e intensità dopo quelle di 4.3 e 4.5 registrate giovedì. Non è però passata la paura del sisma, soprattutto nella zona tra Umbertide e Perugia più vicina all'epicentro. In oltre 200 hanno passato fuori di casa la prima notte e molti lo faranno ancora la prossima. Mentre è appena cominciata la conta dei danni, piuttosto ingenti già risultano quelli alle chiese. Sono state infatti chiuse le chiese di Pierantonio, dove è stato danneggiato anche il campanile, di Sant'Orfeto e di Rancolfo (Perugia), mentre in quella della Madonna della Neve di Pian d'Assino sono state evidenziate lievi lesioni che hanno indotto a interdirla al culto a livello precauzionale.

Simile situazione nella millenaria abbazia-basilica minore di San Salvatore in Montecorona di Umbertide, dove sono visibili delle lesioni. Inagibile pure il complesso parrocchiale di Cenerente (Perugia). Centinaia di cittadini si stanno intanto rivolgendo ai Comuni, alla Protezione civile e ai vigili del fuoco per chiedere i sopralluoghi. Ci sono crepe da valutare, case ed edifici pubblici dei quali verificare la stabilità. Intonaco e calcinacci si sono distaccati in diversi negozi, in abitazioni e uffici.

