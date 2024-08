Le scoperte dei giovani “Sotto lo stesso cielo” 

A settembre è prevista anche un’apposita mostra fotografica ma, dopo un anno, si chiude sostanzialmente oggi a Musei (Villa Asquer, alle 19) il progetto di cooperazione internazionale “Sotto lo stesso cielo”.

Un progetto che ha visto 10 ragazzi dai 12 ai 15 anni di Domusnovas, Iglesias, Villamassargia e Musei (Comune capofila) svolgere svariate attività didattiche e di formazione e soprattutto confrontarsi con i coetanei marocchini della cittadina di Ifran (tramite anche visite in Marocco poi contraccambiate da soggiorni nel Sulcis dei ragazzi marocchini) sulle condizioni di vita delle donne in Sardegna e Marocco. Finanziato con 60 mila dalla Regione, il progetto coordinato dall’associazione Scarzella ha avuto come partner l’Inaf di Cagliari, l’associazione Teatro Impossibile di Carbonia e l’ong Amici senza confini. Proprio teatro Impossibile metterà in scena oggi lo spettacolo teatrale “La deriva del sandalo”. «Sarà un racconto ideale - spiega la coordinatrice del progetto Maria Giovanna Dessì - di come le donne sarde e marocchine si sono incontrate, una sorta di congiungimento virtuale anche geografico tra Sardegna e Marocco tramite i noti “fili” di Maria Lai”». La serata, che vedrà presenziare tutti i giovani protagonisti sulcitani e marocchini del progetto, prevede anche la scopertura del murale dedicato al progetto creato dall’artista Piera Bua nella parete della sede dell’associazione Rete Donne Musei. «In ossequio alla parità che è centrale nel progetto - prosegue la coordinatrice - c’è già un murale sul tema anche ad Ifran, realizzato da un artista marocchino».



