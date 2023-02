Su Radiolina va in onda oggi, alle 14.30, la nuova puntata di “Casa Cus”, in diretta in Fm, sui social e sul web della radio, condotta da Andrea Matta, nella foto .

Ospiti in studio: Simone Toro, tecnico del settore canoa, la professoressa Myosotis Massidda, docente di Tecniche e didattica degli sport individuali e Filippo Tocco, professore associato nel settore di Scienze Motorie e Sportive. In collegamento Skype, Laura Pisu dell’associazione culturale Mariolé.

RIPRODUZIONE RISERVATA