Le “Schiume” di Alessandro Biggio  

La fragile cenere e il tenace poliuretano. Materie di diversa origine, la figlia del fuoco e la sostanza chimica, ma ad Alessandro Biggio piacciono i rovelli. La prima opera che mi propose, racconta Lorenzo Giusti, era una serie di nidi di merlo impilati l’uno su l’altro. Ma l’azzardo che più sorprese il direttore della Gamec di Bergamo, alla guida del Man di Nuoro dal 2012 al 2017, fu il progetto “Braccia”. Ossia la abbastanza folle idea di realizzare con le sue mani il lavoro di nove artisti che risiedevano oltre mare e mai vennero nell’Isola. È dedicata a Alessandro Biggio la bella monografia edita da Distanz e presentata alla Fondazione di Sardegna nell’ambito del programma Ars, Arte condivisa. I testi di Giacomo Spissu, Eike Eipeldauer, Marta Papini, Giusti e David Komary, ricostruiscono il percorso creativo degli ultimi 10 anni di un artista che fa, disfa e infine conclude.

Con procedimenti giudicati talvolta bizzarri ha plasmato alcune teste in argilla, le ha fatte asciugare, le ha immerse nell’acqua facendole sciogliere e ha depositato il nuovo impasto sulle tele. Classe 1974, laurea in Economia e Commercio, Alessandro Biggio ha cominciato a usare la cenere raccolta nel caminetto della nonna, prima di incendiare gli alberi potati del giardino del padre a Calasetta. Occorre mezzo quintale di legna per fare una piccola scultura, valutare la temperatura e l’umidità. Niente collanti, ad assicurare la tenuta e talvolta i Coni, le Comete, le Sènne si spaccano e bisogna ricominciare daccapo. Nel volume in italiano e inglese, le foto di Michael Höpfner riprendono anche le canne, i tronchi, i roghi, le palme combuste o viventi di un paesaggio naturale che sembra estraneo al poliuretano espanso che dà corpo alle “Schiume”. Installazione, visibile sino al 31 gennaio in via San Salvatore da Horta 2, che testimonia della più recente ricerca dell’autore. Allestita in una zona buia dello spazio espositivo, una camera di meditazione da cui emergono forme biancastre, vagamente organiche, irregolari, sottili e tormentate. Appese al soffitto, coi loro filamenti e appendici. Modellate dall’impatto dei getti sulle vasche e dall’azione dell’aria, e subito solidificate, queste creature.

