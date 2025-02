Le scelte corrette dei sardi, quasi raggiunti i livelli del 2029 

Al netto delle classifiche fatte per tetto di residenti (sotto i 5mila, da 5mila a 15mila eccetera), Carlorte segna in assoluto la percentuale di raccolta differenziata più elevata tra i Comuni della Sardegna. Un bel 89,46%, tallonato dall’88,31% di Palau (primo nel Nord Sardegna), dall’88,06% di Sant’Antonio di Gallura e dall’88,03 di Villaputzu. In tutto sono 170 i Comuni sardi “over 80”, corrispondenti - ha fatto i conti Legambiente nell’edizione 2024 dell’EcoForum Sardegna che premia i Comuni Ricicloni, «al 45,1% dei Comuni e al 30% della popolazione dell’Isola», centri che, «per la maggior parte sono anche Rifiuti Free», ovvero contengono la produzione pro-capite di indifferenziata al di sotto dei 75 chili annui.

La mappa dei risultati

Tra le province, ottimi i risultati di Oristano e del Sud Sardegna, rispettivamente con l’81,5% (tra i Comuni del territorio spicca Gonnostramatza: 85,04%) e il 79,7% (i più bravi Carloforte che raggiunge l’89,46% di differenziata, Villaputzu con l’88,03 e Sardara con l’87%). Tra i Comuni con oltre 30mila residenti, Nuoro e Oristano si distinguono con percentuali di raccolta rispettivamente pari a 83,47% e 80,91%; mentre tra le Città metropolitane, Cagliari si conferma al primo posto in Italia col 76,68% di raccolta differenziata.

Niente sprechi

Dei Comuni della Città metropolitana il più virtuoso è Settimo San Pietro (83,87%), ma spicca in maniera particolare il dato di Monserrato, al primo posto del registro Rifiuti Free in Sardegna tra le cittadine sopra i 15mila abitanti (66 chili annui il rifiuto secco pro-capite prodotto). Primo tra i centri Rifiuti Free da 5mila a 15mila abitanti è Oliena con l’80,4% di differenziata e 62 chili annui di indifferenziata per residente; tra quelli con meno di 5mila abitanti vince Galtellì con 35 chili pro-capite di secco (e 87,2% di raccolta differenziata).

Le insufficienze

Sono invece cinque i Comuni ancora sotto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata: Sindia che raggiunge solo il 59,17%; Padru al 63,88%; Oschiri al 64,86%; Gairo col 64,06%, e Sassari, capoluogo di provincia, fermo al 60,96%.

La premiazione

Sarà presentato proprio a Sassari, lunedì prossimo, il report 2025 dell’EcoForum di Legambiente. «Premieremo i Comuni ricicloni e Rifiuti Free richiamando l’attenzione sugli sforzi di queste comunità virtuose che stanno dimostrando che si può fare, si può continuamente migliorare», spiega Marta Battaglia, presidente regionale di Legambiente.

Luci e ombre

Nonostante gli ottimi risultati di quasi tutti i paesi e le città dell’Isola, le cunette delle nostre strade sono piene di immondizia, sacchetti gettati al volo e piccole discariche di ogni sorta di materiale. «Da questo punto di vista», conferma Battaglia, «c’è ancora tanto da fare. Manca innanzitutto un’azione di affiancamento alle comunità, quella costante attività di comunicazione che dovrebbe sempre accompagnare la gestione del servizio. Inoltre, è necessario che al gestore del servizio che vince l’appalto venga richiesto sempre un immediato intervento di pulizia». ( p.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA