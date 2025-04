I rincari frenano gli acquisti dei cagliaritani per il pranzo di Pasqua. La star della tavola, quest’anno, non sarà l’agnello, schizzato a 20 euro al chilo, né l’aragosta, volata a 150 euro. Nel mercato di piazza Nazzari (ex San Benedetto) l’uno e l’altra sono però introvabili. Tirano i gamberoni (non quelli da 80 euro), calamari, polpo, pesce da taglio (spada, tonno). Gli operatori: finora pochi affari.

a pagina 13