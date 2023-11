Anche a Mogorella si è tenuto un momento di riflessione per la Giornata contro la violenza sulle donne. In via Risorgimento inoltre è stata posizionata la panchina rossa e le scarpette rosse volute dalle dipendenti comunali, in collaborazione con le ex lavoratrici Compau. «Le ringrazio – commenta il sindaco, Lorenzo Carcangiu – un gesto simbolico che serve anche per informare che esiste un numero di emergenza». ( g. pa. )

