Le scalze rinnovano il voto 

Hanno sfidato caldo e fatica. Ma è il prezzo per scioglier il loro voto, tra lacrime ed emozioni scandite in quel percorso sacro, sette chilometri di terreno sterrato. Quattrocento scalze ieri all’alba hanno trasportato la statua di Santu Srabadoeddu dalla chiesa di Santa Maria, al villaggio di San Salvatore, da ieri animato dopo un anno di silenzio. È il primo atto della festa in onore del Santo. Ora l’attesa è per il lungo esercito di corridori, sabato 31 agosto.

Il rito

Le donne sono partite all’alba indossando il costume tradizionale del paese. Sempre ordinate su due file, in preghiera con il rosario in mano. Per tante, tantissime una liberazione interiore, dopo sofferenze vissute durante l’anno.

Molte hanno tenuto il capo verso il basso, affaticate e raccolte nei loro pensieri. Sino a quando non sono state accolte dagli applausi dei fedeli. Ma anche dai loro mariti, fratelli, padri. Per tutti il momento più atteso, più forte.

Le emozioni

Giovanna Poddi, 45 anni, ha percorso il traguardo pregando, ha chiesto a San Salvatore di aiutare la sorella, non in ottima forma: «Credo che possa aiutare ognuna di noi, ecco perché ci sono anche quest’anno, è sempre emozionante, soprattutto quando arriviamo a destinazione: segno che tutto è andato bene. In due ore ho pregato tanto, è stato anche un momento di raccoglimento tra me e lui». Tra le donne ci sono anche tante giovani. Angelica Pinna tra pochi mesi compirà 18 anni, la mamma è di Capoterra ma il papa è di Cabras: «Nel 2016, un’amica di nonna mi chiese se volessi accompagnare il santino a San Salvatore e per curiosità accettati, per la gioia di mia nonna e mio padre, un corridore. Per me era tutto nuovo, la processione mi aveva suscitato tante emozioni positive. Da quel giorno non sono mai mancata». Elisabet Sechi ha invece 12 anni e indossa il costume da quando ne aveva 5.

La festa

E intanto nel borgo di San Salvatore è ufficialmente iniziata la festa. Ogni sera in piazza si canta e si balla grazie ai tanti eventi promossi dal comitato della festa. Nelle piccole case pranzi e cene tra amici e parenti. Tutto questo in attesa del grande giorno. Gli stessi sentieri sterrati del Sinis verranno percorsi dai 900 curridori. ( s. p. )

