Le “scalze” nei sentieri del Sinis 

C’è chi percorre quei lunghissimi sentieri sterrati per sciogliere un voto. Chi per ringraziare San Salvatore per aver trascorso un altro anno in salute. Storie intime, segrete, emozionanti. Storie di donne: le scalze di Cabras.Venerdì all’alba saranno loro ad aprire i festeggiamenti in onore a San Salvatore. E sarà un colpo d’occhio. In 350, con indosso l’abito tradizionale trasporteranno il simulacro di Santu Srabadoreddu dalla pieve di Santa Maria, a Cabras, sino alla chiesetta dell’antico villaggio. Due ore e mezza di preghiere, di fede e di lacrime. Otto chilometri di fatica.

La storia

Un momento affascinante che nasce nei primi anni 80 grazie alla moglie di un presidente del comitato della festa. Quando era stata seguita da un gruppo di donne mosse da un profondo rispetto per il santo dei calabresi. Donne che con il tempo decisero di rivitalizzare una manifestazione diventata oggi una delle cerimonie più toccanti dell’Isola. Con il trascorrere degli anni si organizzarono per creare un'associazione dedicata, quella che oggi è formata da 14 gruppi e che organizza il rito religioso.

«Ormai ci siamo - racconta la presidente dell’associazione Santu Srabadoeddu Maria Francesca Spanu - Per noi è un onore dare vita alla nostra festa. C’è sempre la paura di non farcela, di avere dolori improvvisi magari la notte prima. Per me è la quarantesima volta. Sono quella che ha più processioni alle spalle». Paola Deiala venerdì mattina terrà in braccio la sua bimba, nove mesi e mezzo: sarà lei la scalza più giovane. «Fin da quando ho saputo che sarebbe nata Alice ho immaginato il momento in cui sarei entrata assieme a lei all'interno del villaggio - racconta Paola - Ogni anno è un’emozione forte e intensa ma quest’anno sarà ancora più magico». «Da bambina aveva un senso, ora un altro, più profondo - racconta Cristina Poddi, 45 anni, che tra due giorni sarà in mezzo alle tantissime scalze - È una chiamata inspiegabile. È un modo poi per stare in pace, per sperare di riuscire a superare tutte le difficoltà che si presentano». Intanto oggi lungo il percorso sterrato alcune donne posizioneranno i fiocchi rossi: serviranno a indicare quando è il momento di passare il piccolo simulacro al gruppo successivo.

La festa

Le Scalze arriveranno al villaggio di San Salvatore circa tre ore dopo la partenza. Ad accoglierle ci saranno i mariti, i fidanzati, i padri. Da quel momento nel borgo di San Salvatore inizierà la festa, dopo un anno di silenzio. Venerdì sera alle 18 inizieranno le novene di preparazione in vista del 31 agosto, giorno della Corsa degli Scalzi. Ricco anche il programma dei festeggiamenti civili. Venerdì sera i Tazenda. Da sabato diverse sagre. Gianni Meli è il presente del comitato della festa: «Grazie alla generosità dei cittadini siamo riusciti a mettere in piedi un bel programma».

