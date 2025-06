Le Sardolimpiadi fanni giocare 200 nuoresi 

Enorme successo per la terza edizione delle Sardolimpiadi. La manifestazione, ispirata ai valori olimpici (fair play, solidarietà e cooperazione sociale), ha concluso lo scorso fine settimana una serie di appuntamenti cominciati il 27 maggio che hanno rappresentato per i cittadini molto più di un torneo. Oltre 200 i partecipanti, tra bambini, giovanissimi e adulti, migliaia gli spettatori nelle 13 giornate volute dall'Asd Nuoro con il presidente Mauro Carroni, Cristoforo Garippa, Giacomo Casagrande, Alessandro Solinas, Elias Piredda, accompagnate dallo slogan “È ora di muoversi”.

Dei partecipanti, il 40 per cento erano donne, 20 i paralimpici, 10 le squadre, 6 gli impianti sportivi utilizzati, 6 le società, in aggiunta numerosi collaboratori e sostenitori. Gli sport: padel, basket, mountain bike, rugby (novità del 2025), pallamano, baseball, pallavolo, tiro a volo, tiro con l'arco, atletica. L'evento si è concluso al campo sportivo della Solitudine Roberto Dore, alla presenza del sindaco Emiliano Fenu che dichiara: «È stato emozionante vedere la passione e la voglia di stare insieme di tutte le squadre. Momenti come questi raccontano bene cosa significa essere comunità partecipazione, rispetto, spirito di squadra».