Le sarde in Serie B sfiorano l’en plein 

Quattro vittorie su cinque partite. Questo l'ottimo bottino delle squadre sarde impegnate nel campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre. Nella B1 maschile, mentre il Tc Cagliari riposava, è arrivato il terzo successo consecutivo per il Tc Alghero, che batte 6-0 il Tc Schio e vola in testa alla classifica del girone 1. Due i set ceduti dagli algheresi ai veneti sul green set di Maria Pia. Percorso netto anche per la Torres, che centra la prima vittoria casalinga lasciando appena 22 giochi al Ct San Giorgio del Sannio. Sconfitta interna per il Tc Terranova, che perde 4-2 contro il Ct Ragusa. Sui campi di Olbia, i singolari sono finiti sul 3-1 per i siciliani, poi le due squadre hanno conquistato un doppio per parte. In B2, trasferta perfetta per il Tc Porto Torres, che dopo aver vinto 5-1 sabato il recupero di Terracina contro il Tc Sardegna, ha sbancato per 6-0 anche i campi romani del Circolo Antico Tiro a Volo. Nella B2 femminile, prima vittoria per la Torres, 3-1 a Faenza.

Spareggi in C

Nei match d'andata dei playoff di C, il Tc Moneta vince 4-2 a Oristano, mentre pareggiano 3-3 c Cagliari e Poggio Sport Village. Nei playout, il Tc Alghero batte 4-2 il Tc Arzachena, e Tc Assemini-Quattro Mori Tennis Team finisce in parità.

