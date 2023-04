Le salvano la vita asportando un tumore di 13 chili 

«Mi sono affidata ai medici con la massima fiducia e loro mi hanno salvato la vita, asportandomi un tumore che pesava più di 13 chili. È un piccolo miracolo: quattro mesi fa, quando è iniziato tutto, non avrei mai pensato di poter festeggiare la Pasqua in famiglia come invece ho fatto».

La diagnosi

È stata quasi una resurrezione quella che Sabrina Manca, cinquantaduenne di Domusnovas, appena dimessa dal reparto di Ginecologia oncologica del Businco di Cagliari, racconta con la gioia di chi ha potuto riabbracciare la famiglia dopo quattro mesi da incubo. Tutto è cominciato nel novembre scorso, con un ricovero a Iglesias per un’embolia polmonare per la quale ha rischiato la vita. Ma non era tutto: «Gli accertamenti successivi al ricovero avevano mostrato un’enorme massa tumorale che comprimeva la vena cava e l’aorta – racconta il professor Antonio Macciò, direttore dell’Unità operativa complessa di Ginecologia oncologica dell’Arnas Brotzu dove è stato girato il caso – le gambe della donna, a causa della compressione causata dal tumore, erano in pessime condizioni, con lesioni che stavano per ulcerarsi». Insomma, una condizione clinica drammatica, tra la massa tumorale enorme, l’embolia polmonare e la compressione dei più grandi vasi sanguigni del corpo: «Una condizione complicatissima da gestire – spiega il medico – entrare in sala operatoria pareva improponibile a causa del rischio di morte intraoperatoria che gli anestesisti giudicavano altissimo». Come prendersi la responsabilità? «So che è stato un momento molto complicato – racconta Sabrina Manca – a quel punto i medici mi hanno detto che avrei dovuto decidere io. Mi hanno spiegato nel dettaglio il quadro clinico e io ho capito che ero arrivata a un bivio: darla vinta alla malattia o rischiare il tutto per tutto affidandomi ai medici nei quali avevo riposto da subito una immensa fiducia. Il bivio l’ho superato immediatamente: c’era solo la fermissima volontà di affidarmi a chi poteva provare a salvarmi la vita».

Il coraggio

Una forza di volontà enorme, un coraggio che non tutti avrebbero avuto: «Se anche avessi avuto una possibilità su centomila di guarire avrei voluto tentare – ribadisce – la fede mi ha sicuramente aiutato nei momenti che hanno preceduto l’intervento e ho avuto anche la fortuna di avere un supporto psicologico prezioso, oltre che la vicinanza di mia madre e mia sorella». La sinergia tra i medici interessati a gestire le diverse patologie di Sabrina ha reso possibile l’intervento: ha consentito di asportare con la tecnica laparoscopica il tumore di oltre 13 chili, che è risultato essere un carcinoma dell’ovaio e, concomitante, un cancro dell’utero». La chirurgia mini-invasiva consentirà di garantire una qualità di vita successiva molto buona. La gestione post operatoria è stata molto complessa e prezioso è stato l’aiuto dei nefrologi per gestire la problematica degli edemi: «Con il loro aiuto sono stati eliminati circa 15 chili di liquidi – spiega ancora il professor Macciò – complessivamente ha perso oltre trenta chili. Ora le condizioni generali della paziente sono buone, chiaramente sarà monitorata nelle nuove fasi che dovrà affrontare nel suo percorso a casa, durante il quale sarà in costante contatto con il nostro reparto». Si tratta di un successo importante per l’azienda Brotzu: «Un risultato – ribadisce il medico – possibile grazie alla grande sinergia tra i reparti con la quale, recentemente, abbiamo anche operato una donna con una grande cisti endometriosica di circa 14 chili. Non si è trattato di un intervento su un tumore, ma comunque un intervento importante eseguito sempre con la tecnica laparoscopica che concede alla paziente anche un risultato estetico non trascurabile». Non è un caso che alcune tra le più grandi pubblicazioni sulle riviste mondiali del settore raccontino degli interventi eseguiti in questo reparto dell’azienda ospedaliera Brotzu ed è quasi certo che anche l’intervento subìto da Sabrina Manca diventi oggetto di pubblicazione: «So di essere stata protagonista di un miracolo – ribadisce la donna – ringrazio i medici, gli infermieri, gli oss e tutte le persone che non mi hanno lasciata sola un attimo. Ho sentito tutto il loro affetto e l’ho portato con me in sala operatoria. Quando ho riaperto gli occhi è stato davvero come l’inizio di una nuova vita».