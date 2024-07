Le saline nella rotta dei pellegrini 

Promozione e valorizzazione delle saline, non solo come sito di estrazione ma anche per l’habitat naturale che lo circonda. Sono gli elementi alla base di una convenzione sottoscritta tra la fondazione “Cammino minerario di Santa Barbara” e la società Atisale di Sant’Antioco, titolare dell’impianto.

Il percorso

C’è anche la potenziale fruizione di un percorso naturalistico dietro l’accordo raggiunto per autorizzare il passaggio di pellegrini. Grazie all’accordo, saranno realizzati interventi ed opere destinate a regolamentare il transito e la fruizione del sito che, oltre ad ospitare la normale attività industriale, offrirà ai camminatori-escursionisti, la possibilità di ammirare il paesaggio, ricco di flora e fauna, come i fenicotteri rosa e altri tipi di avifauna. «È il primo esempio in Sardegna di un passaggio formalizzato e definito in ogni suo aspetto, in un’area di un cantiere attivo, da parte di un Cammino ufficialmente riconosciuto - ha detto Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della fondazione, all’atto della firma con l’amministratore delegato di Atisale Giuseppe Agricola, e alla presenza dell’assessore del Demanio e Patrimonio, Pasquale Renna, in rappresentanza del Comune di Sant’Antioco. «I lavori, una volta conclusi – ha proseguito Mauro Usai – ridurranno al minimo le possibili interferenze tra la fruizione turistica e l’attività estrattiva a cielo aperto, ancora attiva. Pertanto, il passaggio garantito nel sito rappresenta un forte valore aggiunto per il cammino minerario di Santa Barbara che, tracciando il percorso in accordo con i tecnici della Salina e autorizzando il transito dei pellegrini al suo interno, ritrova gli elementi valoriali che lo hanno ispirato».

La registrazione

Il passaggio potrà essere sfruttato dai camminatori solo previa registrazione tramite le credenziali del cammino minerario che consentiranno di identificare il pellegrino, informando così le maestranze dell’Atisale della presenza in cantiere. «La Salina di Sant’Antioco è certamente un sito naturale di notevole importanza per la Sardegna e che merita di essere promosso e conosciuto - ha detto Giuseppe Agricola - ma prima di tutto è un sito di estrazione di sale al cui interno non è consentito il libero accesso. A tal fine, abbiamo inteso collaborare con diverse realtà locali per definire una corretta fruizione del patrimonio salino, così come già viene fatto in altri nostri siti». Definiti gli interventi e le azioni che, oltre a delimitare un passaggio chiaro, univoco e sicuro accompagnato da regole di comportamento e modalità di percorrenza, offrono informazioni sull’area della Salina da un punto di vista sia tecnico che ambientale. «Plaudo ad un accordo tra due soggetti che, uniti da una comune volontà di allargare la fruizione del sito ai pellegrini e ai camminatori – ha sottolineato l’assessore Pasquale Renna - lo riqualificano e lo valorizzano in chiave turistica, caratterizzandolo come uno dei luoghi di maggior interesse naturalistico e paesaggistico del territorio».

