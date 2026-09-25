Le russe in finale a Sa Rodia 

Oristano. La finale del “Sardegna Volleyball Challenge” sarà tra il Korabelka San Pietroburgo e il Panathinaikos Atene che si contenderanno la quarta edizione del trofeo, oggi alle 20,30 al Palazzetto di Sa Rodia, a Oristano. La formazione russa, alla prima uscita in una competizione internazionale ha battuto 3-2 la squadra serba dell’Ok Tent Obrenovac (25-20, 16-25, 25-17, 21-25, 15-11). Nell’altra semifinale Il Panathinaikos Atene ha superato, 3-1, le rumene del Cso Voluntari (25-17, 25-18, 18-25, 25-23)

È andato in scena quasi un preliminare della Champions League femminile. Infatti, Panathinaikos, Tent e Voluntari sono le squadre campioni nazionali dei rispettivi paesi, il Korabelka ha vinto lo scudetto nel 2025. Giovedì c’era stato il prologo con la presentazione delle squadre in Piazza Eleonora, preceduta da una passeggiata delle atlete nel- l’affollato Corso Umberto.

Le partite

Sarà un torneo precampionato, ma nessuno voleva perdere. A cominciare dalla prima partita tra Korabelka e Ok Tent, dove Gocanin e Mirkovic, bronzo con la Serbia ai recenti europei, diventano avversarie. Parte bene la formazione russa che difende bene e con sei punti a muro e 5 punti di Filippova (con tre ace). Anche le serbe si difendono, gli scambi sono prolungati, colpa di attacchi a tratti leggeri e leggibili. Sospinte da Sajic (6 punti) e con sette punti a muro pareggiano il conto, ma nel terzo set salgono in cattedra Nesterova (6) e Bobrova (5) che riportano avanti il Korabelka. Nuova parità con Draskovic (6), nel tie break l’Ok Tent si fa rimontare quattro punti e nel testa a testa finale va in confusione. Le russe ne approfittano per chiudere i conti. Top scorer Nesterova (19), Sajic (18), Bobrova (17).

Nel secondo match la sfida tra due coach italiani l’ha vinta Alessandro Chiappini, che oltre il Panathinaikos allena la nazionale femminile ungherese. Il Voluntari di Giovanni Caprara (ultima esperienza in Italia a Busto Arsizio) sembrava spacciato sotto i colpi di Kyparissi (9 punti, 5 nel primo set) e della statunitense White (22). Sotto di due set ha improvvisamente riaperto la partita allungando a metà del terzo, sospinta dalla colombiana Pascua (27), rimanendo attaccata nel quarto con Van de Vosse (13). Il Panathinaikos ha resistito ed ha chiuso con un pallonetto di White. Oggi alle 17,30 Voluntari e Tent giocheranno per il terzo posto.

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