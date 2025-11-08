«Le ruspe spaventano la colonia felina», polemica contro il Comune 

L'arrivo di un camion e una ruspa nel terreno di fronte al cimitero comunale ha fatto pensare a molti che stessero iniziando i lavori per realizzare il nuovo polo commerciale di via Giulio Cesare. Tanto è bastato per scatenare la polemica sui social, ancora una volta legata alla presenza di una colonia felina che il Comune aveva promesso di trasferire prima dell’arrivo dei mezzi pesanti, per tutelare l’incolumità dei gatti. In poche ore si è infatti diffusa la voce che i mici fossero scappati, spaventati dal rumore dei macchinari, con conseguente boom di chiamate agli uffici della polizia locale. È lo stesso comandante dei vigili Mauro Soru, pertanto, a voler chiarire la situazione. «Non è iniziato alcun intervento, si è trattato semplicemente di un soggetto privato che ha ripulito il suo terreno da residui di marmo. I gatti non rimangono fermi tutto il giorno, sono abituati a muoversi nella zona e stanno bene», spiega il comandante. «Dispiace che stiano circolando informazioni distorte, gli unici lavori iniziati sono quelli per la colonia di via Capo Comino in cui saranno trasferiti i felini: entro una decina di giorni il lotto sarà recintato, come da disposizioni dell’Asl».

