Le ruspe scendono in campo  

Primi lavori all’impianto sportivo “Remigio Corda” di Terralba per la messa a nuovo di uno dei due campi da calcio. Si prepara il terreno per la superficie in erba sintetica che sostituirà il rettangolo di gioco in terra battuta. Lo annuncia il vicesindaco Andrea Grussu: «L’impresa sta scavando all’interno del campo per preparare il fondo per l’erba sintetica, che sarà di ultima generazione». Gli interventi sono cominciati lo scorso 25 novembre e prevedono, dopo la posa del nuovo manto, la manutenzione delle tribune e l’installazione di nuove recinzioni. Per il rinnovo del centro sportivo, la Regione ha stanziato 950mila euro. «Il progetto, che rientra nella programmazione territoriale, ha passato il vaglio di tutti gli enti, compresi il Coni e la Figc», spiega il vicesindaco Grussu. La fine dei lavori è programmata per il 24 maggio 2023.

La società

Un’attesa che costerà cara alla società che gestisce l’impianto sportivo, il “Francesco Bellu”: «I ragazzi si stanno allenando e giocando a Sa Rodia a Oristano e nei campi sportivi di Arborea, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano. Paghiamo dagli 800 ai mille euro alla settimana di affitto del solo del campo del capoluogo», fa sapere il presidente della società, Gabriele Frongia. Fuori uso anche il campo sportivo adiacente in erba naturale per la nuova semina, anche questa a carico della società. «Sarà pronto a gennaio e lo useremo per le partite – anticipa Frongia – quello in erba sintetica sarà per gli allenamenti».

La pista ciclabile

Più recente è invece il progetto della pista ciclabile che collegherà Terralba al complesso “Remigio Corda”, con partenza da via Santa Suina. «I finanziamenti, anche questi regionali, arrivati pochi mesi fa, ammontano a 900mila euro. Il Consiglio comunale ha già approvato il progetto esecutivo e a breve verrà attivata la procedura per la gara d’appalto. Entro l’anno verranno iniziati i lavori», conclude Andrea Grussu.