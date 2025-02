Le ruspe rompono tre condotte: centinaia di appartamenti senz’acqua 

È accaduto tre volte in pochi giorni: ieri durante gli scavi per i lavori sulle linee elettriche in via Giudice Mariano un’impresa ha inavvertitamente rotto una condotta idrica. Lo stesso inconveniente è avvenuto in viale Diaz durante gli scavi per la metropolitana e nei giorni scorsi era accaduto in via dei Donoratico, a poche decine di metri. Le squadre di Abbanoa sono dovute intervenire per la riparazione e ciò ha causato cali di pressione e temporanee interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Intanto per domani i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria al potabilizzatore di Simbirizzi. I lavori comporteranno la sospensione dell’attività del potabilizzatore dalle 8 alle 18. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l’utilizzo delle scorte ma potrebbero esserci, anche in questo caso, disagi, soprattutto ai piani alti.

