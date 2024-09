Le ruspe restano in piazza Mariano 

Gli ottanta giorni di proroga concessi a maggio non sono bastati, ne servono altri sessantacinque. Slitta ancora la chiusura del cantiere di piazza Mariano: i lavori di riqualificazione, avviati a metà aprile, si sarebbero dovuti concludere ad agosto ma i ritardi causati dalle lavorazioni di posa della fibra ottica prima, la chiusura di molte aziende nel periodo estivo poi, e infine l’ordinanza regionale che ha imposto il rigido rispetto degli orari di lavoro nelle giornate con temperature al di sopra dei 35 gradi, hanno fatto saltare la tabella di marcia.

La proproga

La Cisaf, impresa aggiudicataria dell’intervento da 420mila euro finanziato nell’ambito del Programma di rigenerazione urbana, ha ottenuto un’ulteriore proroga di sessantacinque giorni, contro i novanta richiesti.

«Le ragioni indicate dall’impresa appaltatrice - si legge nella nota firmata dal Rup, Stefania Melis - sono da considerarsi giustificate e non sono riconducibili a fatto proprio né a negligenza o colpa di quest’ultimo». La nuova scadenza è stata fissata al 4 novembre, giorno in cui si celebra l’Unità nazionale, anche se difficilmente (salvo improvvise accelerazioni) la tradizionale cerimonia militare potrà essere organizzata davanti al monumento ai Caduti.

La polemica

Intanto prende forma la nuova piazza, non senza polemiche. Al di là dei tempi dilatati, che creano non pochi disagi a residenti e commercianti della zona, in tanti passando sul nuovo camminamento realizzato in sanpietrini, non hanno potuto fare meno di osservare con perplessità una delle aiuole realizzate attorno agli alberi. Un cerchio perfetto, tra due file di mattoncini bianchi: peccato che la circonferenza vada a finire esattamente sotto il gradino di un portone dal quale non si sa come il proprietario dell’immobile debba entrare e uscire, senza dover necessariamente passare all’interno della nicchia. Così era previsto nel progetto elaborato dall’architetta Giulia de Apollonia, così lo hanno realizzato gli operai. E non è un caso isolato.

«Siamo a conoscenza del problema - osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Abbiamo chiesto all’impresa di ricoprire una parte dell’aiuola con tozzetti di basalto per ripristinare lo spazio necessario ai pedoni, così come girò stato fatto in altri punti».

Seconda fase

I nuovi marciapiedi, però, non convincono i titolari di alcune attività commerciali che si affacciano sulla strada. «La sabbia si infiltra ovunque - fa notare Erminia Tanda - le pendenze causano ristagni d’acqua proprio davanti all’ingresso del nostro locale. I sanpietrini, posizionati con la parte ruvida verso l’altro, rendono l’area poco fruibile».

Nei prossimi giorni, intanto, completata la posa del basalto, si passerà alla realizzazione della pavimentazione in granito e il cantiere si ridurrà alla sola parte centrale della piazza.

