Oristano.
17 novembre 2025 alle 00:25

Le ruspe nel nuovo ponte Tirso 

Un milione di euro per sistemare il viadotto inaugurato 40 anni fa 

Quarant’anni e 4 mesi fa a giovedì, «sotto un sole che spaccava le pietre è stato dato il via ufficiale all'utilizzazione del nuovo ponte sul Tirso e del viadotto del Rimedio». Così inizia l’articolo su L’Unione Sarda del 20 luglio 1985 che dava la notizia dell’apertura ufficiale del nuovo viadotto per il Rimedio. «Dopo la benedizione del manufatto impartita dall'arcivescovo monsignor Francesco Spanedda, il presidente dell’Amministrazione provinciale Francesco Cabras ha invitato i presenti a percorrere a piedi i 1.200 metri di sopraelevata».

Era un altro mondo governato da amministratori che pensavano anche al futuro di questa città. Basti pensare che dopo quel giorno il nuovo ponte sul Tirso di lavori ne ha visto pochissimi e solo quando erano strettamente necessari: gli ultimi hanno interessato alcuni giunti che, se non sostituiti, avrebbero compromesso la staticità del viadotto.

Via libera

Forse proprio alla luce del lavoro di 16 mesi, al quale si è aggiunto l’intervento dopo il crollo di alcuni calcinacci sulla rotonda della Statale 292 (aprile scorso). E forse anche spinta dall’idea che un ponte attraversato ogni ora anche da mezzi sempre più pesanti dopo 40 anni avesse bisogno di una bella risistemata la Provincia ha deciso di intervenire a fondo sul “nuovo” ponte Tirso. L’ex commissario Battista Ghisu ha lanciato l’idea e mosso i primi passi; pochi giorni fa è stato approvato il progetto esecutivo per “la messa in sicurezza dell’infrastruttura costituita da ponte sul fiume Tirso (uscita Oristano) e dei viadotti in località Rimedio (strada Provinciale 54)”.

L’intervento

Poco più di un milione di euro per la messa in sicurezza del viadotto. In particolare si effettuerà «la scarifica del piano viabile; la riparazione o sostituzione dei giunti di dilatazione e dei sistemi di ritenuta danneggiati a seguito di sinistri stradali; il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e infine la riconfigurazione dello svincolo a rotatoria in zona Rimedio», si legge nella determina a firma del dirigente Giuseppe Pinna. Visto quindi che verranno modificati gli accessi alla Statale 292, l’Anas ha avviato l’istruttoria amministrativa per dare il via libera con l’obiettivo di poter bandire la gara d’appalto entro l’anno.

