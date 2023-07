Le rotte su Alghero ad AeroItalia 

Sarà AeroItalia a collegare Alghero con Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia aerea si è aggiudicata entrambe le rotte, scalzando l'offerta di Ita, con un ribasso del 5% su Roma (contro il 2,7% di Ita) e dell’1% su Milano (Ita lo 0,3%). Le buste con le offerte economiche per l'assegnazione dei voli in continuità territoriale su Alghero per il periodo che va dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 sono state aperte ieri negli uffici dell'assessorato regionale ai Trasporti a Cagliari. Ora la commissione di gara procederà all'aggiudicazione provvisoria, resta infatti possibile, fino al 27 settembre prossimo, che un vettore comunitario accetti di effettuare le rotte senza esclusiva e senza compensazione.

L’incontro

Oggi a Roma – dice l’assessore Antonio Moro – «si terrà un incontro al ministero dei Trasporti per disegnare il futuro della nostra continuità aerea. La Sardegna porterà i dati che dimostrano le criticità più volte denunciate, a cominciare da un numero di voli insufficiente a soddisfare il traffico dei residenti nell'Isola e soprattutto la necessità di porre un tetto alla tariffa per i non residenti. Con il Governo e l'Enac dobbiamo riaprire il confronto con la Commissione europea per ridefinire i termini dei bandi per le rotte in continuità territoriale tra Sardegna e Continente».

La compagnia

AeroItalia sottolinea in una nota: «Continua il nostro piano di investimenti per un sempre maggior radicamento nel Nord della Sardegna, dove rinforzeremo le nostre basi continuando a investire in risorse umane del luogo. Alghero entrerà nel network internazionale che stiamo predisponendo a partire dal mese di ottobre con il nostro futuro partner per le prosecuzioni internazionali e intercontinentali via Roma e via Milano».

Le reazioni

Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna, chiede alla Regione «di attivarsi fin da ora affinché vengano rispettate tutte le clausole del bando. Tempi di attesa brevi per il call center, possibilità di modificare il volo fino a un’ora prima e lista d’attesa prioritaria, così come poter acquistare i biglietti in aeroporto, sono diritti che non possono essere derubricati».

Dice il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni: «Abbiamo un grosso problema, il budget di spesa a disposizione dei turisti per la vacanza in Sardegna è notevolmente ridimensionato a causa del costo dei trasporti, spesso proibitivo. Chi ne paga le conseguenze sono le imprese e il sistema economico dell’Isola. Un’efficace continuità territoriale, aerea e marittima, servirebbe a garantire il diritto alla mobilità dei sardi e degli ospiti. Una legislatura di scelte sciagurate anche sui trasporti da parte del centrodestra che guida la Regione, ha cancellato le basi minime per negoziare ulteriori sacrosanti diritti».

Avverte Roberto Li Gioi, consigliere del M5S: «La situazione che stiamo vivendo in Sardegna sta portando al collasso il nostro sistema turistico, perché si sta applicando un bando di continuità territoriale peggiorativo rispetto a quello del 2013, che obbliga, ad esempio, le compagnie aeree a prevedere un aeromobile aggiuntivo soltanto quando si giunge a un tasso di riempimento del 91 per cento. Un bando a cui la maggioranza ci ha condannato fino a ottobre 2024».

