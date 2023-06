«Le rotonde sulla 195  in condizioni pietose  ma l’Anas non interviene» 

Nelle scorse settimane l’hanno percorsa il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini e gli Azzurri, diretti al Forte Village per preparare al meglio la fase finale della Nation League. In questi giorni sono invece gli attori arrivati nell’Isola per prendere parte nello stesso resort al Filming Italy Sardegna Festival a viaggiare sulla Strada statale 195, e a nessuno saranno sfuggite le condizioni pietose in cui versano le rotatorie sul tratto dell’arteria stradale che attraversa Pula. La visibilità non solo è compromessa da una vegetazione alta e secca sulla quale nessuno interviene, ma il rischio è che da un momento all’altro da quelle rotatorie possa innescarsi un incendio. Sistemare il verde di quelle rotatorie spetterebbe all’Anas, ma - nonostante i solleciti da parte del sindaco, Walter Cabasino - nulla è stato ancora fatto.

L’accusa

«Un territorio importante dal punto di vista turistico come il nostro non merita di avere delle rotatorie in quelle condizioni - lamenta Cabasino -, l’erba alta e secca presente ad ogni incrocio della Strada statale 195 oltre a rappresentare una minaccia per gli automobilisti, offre anche un pessimo biglietto da visita del nostro territorio. Questa è l’unica strada che percorrono i turisti per raggiungere le strutture ricettive di Santa Margherita e Chia, non possiamo permetterci di mostrare una strada così trasandata. Ho scritto una lettera all’Anas senza ottenere alcuna risposta - spiega -, la stagione turistica è cominciata, servono interventi in tempi immediati».

Reazioni

Dai banchi della minoranza, la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu, invita l’amministrazione Cabasino a fare la propria parte: «Oltre a sollecitare l’Anas sarebbe opportuno darsi da fare per ridare decoro al nostro paese, Pula in un momento importante come questo merita maggiore attenzione».

