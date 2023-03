Le roselline di carta per San Salvatore 

Mani che uniscono leggeri fogli di carta crespa, per creare le tipiche roselline di San Salvatore, il tradizionale atto di devozione delle fedeli di un rione di Uras nel primo martedì dopo Pasqua. Pochi semplici gesti diventano, grazie a un’idea della Scuola del Popolo di Oristano, un tutorial su YouTube da seguire e condividere sui social. Protagoniste, le socie Auser della sede urese, che spiegano passo per passo la realizzazione delle rose de “Sa promittenzia”, per lo scioglimento di un voto a San Salvatore. Le piccole rose verranno poi intrecciate fino a formare una corona, che verrà sistemata attorno alla croce sul ceppo del sagrato della chiesetta di San Salvatore. «Questa chiesa fu testimone della battaglia di Uras, in cui l’esercito del Giudicato di Arborea, capitanato da Leonardo Alagon, sconfisse le truppe del vicerè aragonese Niccolò Carroz nell’aprile del 1470», spiega Ivo Vacca, responsabile nazionale della scuola del Popolo.

Progetto della Cgil sulla promozione della cultura tra i cittadini, nei prossimi giorni la Scuola del Popolo di Oristano proseguirà a documentare altre tradizioni di Uras. Le roselline sono parte del rito dei festeggiamenti di San Salvatore, che iniziano il sabato precedente alla Domenica delle Palme, con la raccolta della legna per il falò votivo dedicato al Santo, fatto accendere il pomeriggio di Pasquetta. ( s. r. )

