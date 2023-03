Le ronde funzionano: meno discariche  

Le ronde dei cittadini nelle zone più a rischio di discariche stanno cominciando a dare i loro frutti. Nei giorni scorsi, in occasione della seconda settimana di controllo, tra i colli di Pitz’e Serra, è stata individuata soltanto una nuova discarica di vecchi mobili sicuramente abbandonati tra sabato e domenica scorsa.

«Grazie ai controlli dei vigili ed alla zona più sorvegliata le cose stanno andando molto meglio», spiega Emanuele Contu, presidente del Comitato di Margine Rosso che ha promosso l’iniziativa. «Nella nostra passeggiata abbiamo anche ammirato il panorama e visitato i fortini che resistono al tempo e fortunatamente anche agli incivili. Invitiamo tutti a passeggiare nella zona. Un luogo frequentato è un luogo libero dai maleducati».

L’idea è appunto del Comitato di Margine Rosso che ha deciso di chiamare a rapporto i cittadini per pattugliare le zone più a rischio di abbandono di rifiuti come ad esempio quelle della collina di Pitz’e Serra e del Simbirizzi dove ci sono i fortini. Per ora, le uscite, hanno la frequenza di una volta a settimana ma se si riusciranno ad aumentare le fila dei volontari si potrà arrivare anche a più giorni a settimana.

Lo scopo è di scoraggiare chi abbandona la spazzatura, frequentando queste aree e dimostrando che non sono abbandonate a se stesse, tenendo lontano gli incivili. Purtroppo quelle due zone sono da tempo in balia degli incivili. (g. da.)

