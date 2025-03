Le rocce d’Ogliastra diventano un film 

Alexander Huber, free climber tra i più famosi al mondo, e le sue arrampicate da record a Punta Caroddi e sulle falesie calcaree a picco sul mare della costa di Baunei sono i protagonisti del film documentario in lingua tedesca “In den felsen der Ogliastra” (“Sulle rocce dell’Ogliastra”) che qualche giorno fa è andato in onda in prima serata nel canale televisivo austriaco ServusTV, emittente di proprietà della Red Bull Media House. Nel film Huber fa un salto anche a Urzulei per omaggiare il maestoso canyon di Gorropu e a Tertenia per scalare il monolite “Dillosauro”. Cinquanta minuti di immagini mozzafiato, grazie a spettacolari inquadrature dall’alto di adrenaliniche arrampicate “free solo” (senza nessuna attrezzatura di sicurezza) che la settimana scorsa hanno catturato l’attenzione dei telespettatori di lingua tedesca tra Austria e Germania. Huber, 56 anni, tedesco bavarese di Trostberg, a Baunei è ormai di casa da oltre dieci anni. Innamorato dell’arrampicata, scalata dopo scalata ha finito per innamorarsi anche dell’Ogliastra. «Ho scoperto le rocce della Sardegna nel 2014 e quando sono arrivato a Baunei sono rimasto subito colpito dalle montagne e dall’ambiente ospitale, e da allora torno ogni anno - spiega – in questo film si vede quanto amo questa terra e all’edizione in lingua tedesca seguirà presto quella in italiano, a cura della Albolina Film di Bolzano». L’idea di dedicare un documentario alle rocce ogliastrine nasce nel 2020, quando Huber apre una nuova via nella falesia di Punta Giràdili, sperone calcareo a picco sul mare a nord di Pedra Longa, impresa che finisce sulle prime pagine di tutte le riviste di settore.