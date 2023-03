«Le rivali erano un esempio e c’era voglia di sacrificarsi» 

«Non saprei, ci sono tante gare, questo è sicuro, ma non vuol dire che si corra più forte. Io avevo il problema di non riuscire a confrontarmi a livello nazionale, le trasferte erano un handicap. Oggi ci sono maggiori possibilità, a volte ci sono contributi o borse di studio che dovrebbero incentivare. E ci sono più occasioni di partecipare a qualche raduno fuori dall’Isola per confrontarsi. E poi raduni regionali. Io non ne facevo, ma la considerazione della struttura federale sarda è importante».

«Io ricordo che quando ero Allieva eravamo in tante a battagliare, tutte dello stesso livello, penso a Sara Palmas e a diverse altre. Mi sembra che il livello giovanile fosse più alto. E anche nella velocità (per esempio nelle staffette 4x400) c’erano più atlete. Non so se ci fosse più voglia di scarificarsi o minori alternative: o facevi atletica o facevi basket o volley. E lo studio non è mai stato un motivo per non allenarsi».

Claudia Pinna probabilmente neppure si ricorda quando è stata l’ultima volta che ha perso da un’altra sarda. A 45 anni, la mezzofondista di San Gavino, carismatica capitana del Cus Cagliari, è ancora l’atleta più forte che l’Isola possa vantare. Titoli italiani assoluti e di categoria, convocazioni in Nazionale maggiore, primati sardi su tutte le distanze del mezzofondo (sino alla maratona) ne fanno probabilmente la più grande di sempre. Laureata in Farmacia, guardia forestale, da poco ha festeggiato i 30 anni di agonismo (in realtà fa gare da almeno 37): la prospettiva ideale per dare un giudizio dell’attuale situazione del mezzofondo sardo.

Claudia Pinna probabilmente neppure si ricorda quando è stata l’ultima volta che ha perso da un’altra sarda. A 45 anni, la mezzofondista di San Gavino, carismatica capitana del Cus Cagliari, è ancora l’atleta più forte che l’Isola possa vantare. Titoli italiani assoluti e di categoria, convocazioni in Nazionale maggiore, primati sardi su tutte le distanze del mezzofondo (sino alla maratona) ne fanno probabilmente la più grande di sempre. Laureata in Farmacia, guardia forestale, da poco ha festeggiato i 30 anni di agonismo (in realtà fa gare da almeno 37): la prospettiva ideale per dare un giudizio dell’attuale situazione del mezzofondo sardo.

«Io ricordo che quando ero Allieva eravamo in tante a battagliare, tutte dello stesso livello, penso a Sara Palmas e a diverse altre. Mi sembra che il livello giovanile fosse più alto. E anche nella velocità (per esempio nelle staffette 4x400) c’erano più atlete. Non so se ci fosse più voglia di scarificarsi o minori alternative: o facevi atletica o facevi basket o volley. E lo studio non è mai stato un motivo per non allenarsi».

Quale è la cosa che funziona meglio nel nostro mezzofondo?

«Non saprei, ci sono tante gare, questo è sicuro, ma non vuol dire che si corra più forte. Io avevo il problema di non riuscire a confrontarmi a livello nazionale, le trasferte erano un handicap. Oggi ci sono maggiori possibilità, a volte ci sono contributi o borse di studio che dovrebbero incentivare. E ci sono più occasioni di partecipare a qualche raduno fuori dall’Isola per confrontarsi. E poi raduni regionali. Io non ne facevo, ma la considerazione della struttura federale sarda è importante».

A San Gavino avete da anni un gruppo agguerrito: quanto conta allenarsi in compagnia?

«È determinante per tenere un ragazzo in campo. Ed è fondamentale che l’allenatore sia presente, non mandi le tabelle. E poi oggi vedo le difficoltà che ci sono in una città come Cagliari, rispetto a un paese in cui è molto più facile insegnare un ragazzo a correre. Parti, ti ritrovi subito in campagna, fai un bel giro e lui coglie subito la bellezza della corsa. In pista cambia tutto, soprattutto la testa. In generale oggi serve un diverso approccio con i ragazzi».

Dopo i 16 i mezzofondisti spariscono: perché?

«Perché il passaggio dagli Allievi agli Juniores è duro. Nel cross passare da 5 a 8 km è un abisso. E lì si perdono. Il passaggio agli Assoluti lo vedono come un divario troppo grande ed essendo in pochi non riescono a mettersi in gioco. Purtroppo i ragazzi sono meno propensi alla fatica, ci si perde in tante cose inutili. Io mi allenavo tutti i giorni, oggi quattro volte alla settimana è già tanto ma non vai da nessuna parte. Manca un po’ passione, anche da parte degli allenatori. D’altra parte molti lo fanno per hobby».

Chi sono state le persone che l’hanno fatta diventare Claudia Pinna?

«Lello (l’allenatore Podda, ndr ), per primo: lui mi ha sempre rimesso in pista in ogni momento. I miei genitori che hanno creduto in me portandomi alle gare. E tante figure che mi hanno insegnato tanto. Penso a Elvio Carola o a Nardino Degortes, ma anche alle mie rivali, che erano un esempio».

C’è stata un’atleta che lei ha pensato potesse diventare sua erede?

«Più di una. Qualcuna si è persa, come Jessica Pulina o Alice Cocco che erano fortissime. Il problema non è il talento, ma le circostanze della vita che ti consentono di allenarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata