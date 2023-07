Le risposte giuste sono sempre le prime: test annullato 

Una coincidenza incredibile? Non un errore. Anzi, un «inconveniente tecnico», come fanno sapere dall’Università. Sì perché era impossibile che le sessanta domande del test preselettivo per l’ammissione ai “corsi di specializzazione per le attività di supporto didattico agli alunni disabili della secondaria di secondo grado” avessero tutte come risposta giusta la prima delle cinque, quelle contrassegnate con la lettera A. Prova predisposta da una società esterna a cui è stato affidato il compito di redigere il test. E così alla denuncia pubblica del docente di linguistica italiana ed ex preside della facoltà di Lingue, Massimo Arcangeli, su La Voce della Scuola, è seguita la decisione dell’Ateneo: prova sospesa in autotutela.

«La prova», evidenzia Arcangeli, «della durata di due ore, consisteva in 60 quesiti, ognuno dei quali contemplava cinque diverse opzioni di risposta: una sola quella esatta Ebbene le 60 domande prevedevano come unica risposta corretta delle cinque, la prima, contrassegnata dalla lettera A. La società incaricata di redigere e predisporre le batterie dei quesiti, la Ales di Cagliari, dovrà ora rendere conto ai partecipanti alla prova, e all’Ateneo, di quanto successo».

Le segnalazioni sono arrivate subito e l’Università ha preso la decisione: «Si tratta di un inconveniente tecnico. Per questo in autotutela, la prova è stata annullata. Si ripartirà dal test preselettivo». Come gli altri atenei italiani, quello cagliaritano ha pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di supporto didattico agli alunni disabili per l’anno accademico 2023-2024, per un totale di 300 posti: 40 per la scuola dell’infanzia (14 dei quali riservati), 60 per la scuola primaria (21 riservati), 100 posti per la scuola secondaria di primo grado (35 riservati) e altrettanti 100 per la scuola secondaria di secondo grado (35 riservati). Proprio per quest’ultima si è svolta la prova preselettiva perché il numero di candidati ammessi era inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili. Il test è stato redatto da una società esterna. E ora dovrà essere rifatto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA