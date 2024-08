Le rimuovono l’auto mentre è in vacanza 

Torna dalle vacanze e non trova più la macchina. La rocambolesca vicenda è capitata a una residente di via Polonia, Cristiana Sanna 53 anni, che tornata da un viaggio poco dopo Ferragosto, non ha più trovato la sua auto parcheggiata regolarmente in via Emanuela Loi, nella lottizzazione di Sant’Anastasia.

«Ho pensato che l’avessero rubata», racconta Sanna, «per prima cosa ho comunque contattato il servizio di carro attrezzi, dove mi hanno detto che la mia auto era stata rimossa il 16 agosto perché il 14 agosto era stato sistemato un cartello provvisorio per la pulizia delle caditoie».

Tutto quindi a cavallo della festività quando si è deciso di programmare la pulizia dei pozzetti fognari con cartelli sistemati nelle 48 ore precedenti. «La cosa assurda è che, nonostante una mia vicina avesse informato la polizia municipale che ero in ferie, le autorità hanno comunque deciso di non spostare la macchina, ma di farla portare via. È assurdo che vengano sistemati cartelli di divieto alla vigilia di ferragosto quando la maggior parte delle persone lascia la città per le ferie». Detto questo, «quanto sarebbe costato spostare la macchina invece di procedere con il sequestro, causando così disagio e spese non necessarie? Anche perché la mia auto era parcheggiata dove non c’era alcun divieto, se non quelli poi sistemati, ripeto alla vigilia di Ferragosto. Quello che mi è accaduto è un esempio di come a volte le procedure burocratiche vengano applicate con eccessivo rigore, senza tener conto del buon senso. Spero che raccontando la mia esperienza si possa evitare che situazioni simili accadano ad altri cittadini».

