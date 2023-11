Le rime di Giuseppina Unida per un cammino di pace 

Elegie le ha chiamate il grande Bachisio Zizi nella prefazione per il libro “Sos Cosizos de una moriente”, voluto da Pina Ghisu. Rondine Pellegrina è il titolo dell’opera di Giuseppina Unida, presentata nella biblioteca comunale Antonio Pigliaru a Orune. Un’opera monumentale in versi, in cui la poesia diventa narrazione dei grandi drammi che affondano con radici profonde nella storia di una comunità. La poesia grazie a Manna 'e Serra assurge a lamento funebre, a una forma di drammaturgia che a Orune sembra quasi ineluttabile. Un testamento etico spirituale in rime, trascritte da Giuseppina Unida mentre Manna' e Serra esala l’ultimo respiro. Un ricordo che si fa documento destinato a rimanere nella memoria degli orunesi, un dono che Pina Ghisu ha voluto fare per ricordare la nonna, che fu segretaria delle donne di carità, presidente di Azione cattolica, eroica e coraggiosa come tante donne di Barbagia di fronte alle avversità. Un patrimonio di straordinaria attualità lasciato alla famiglia e alla comunità. Precetti religiosi, che indicano il cammino da seguire: l’amore per il prossimo, la vicinanza a diseredati, bisognosi, affranti, la carità, l’onestà, il lavoro, la negazione dell’invidia, l’esortazione al lavoro e alla bontà d'animo. Un distillato di preziosi suggerimenti che Pina Ghisu ha trasformato in un moderno pamphlet, esposto nel cimitero per un futuro di pace e fratellanza.

