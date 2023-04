Le ricostruzioni del pm: «Confindustria premeva per una nomina gradita» 

In una videoconferenza a tre intercettata dai militari, Barbara Porru (Andesti Srl), Marco Santoru (segretario generale di Confindustria) ed Emilio Fiorelli (Maffei Sarda Silicati), tutti interessati alla nomina dell'ingegner Giuliani, chiamati in causa De Pascale. «Bisogna lavorarci ancora – dice la prima – affinché nella selezione selezionino bene! Allora io sento De Pa (De Pascale) mi faccio dare il disegno di legge, gli faccio un passaggio sulla persona giusta, che lui deve fare per le vie brevi con la… l'Assessora». Qualche frase dopo, riferendosi al presidente degli industriali, Santoru pare più chiaro «Glielo deve dire direttamente, perché comunque è una procedura pubblica di selezione è un casino… interferire, capito?». Una selezione pubblica che, chiarisce il segretario degli industriali, «è molto discrezionale, perché si tratta di una valutazione di titoli, poi fanno anche dei colloqui di pertinenza delle competenze». Tra il 29 maggio e il 3 giugno 2020 ci sono alcuni incontri tra De Pascale e l'assessora Anita Pili. Il 5 giugno – scrivono i carabinieri – De Pascale informa Santoru di aver sensibilizzato l'Assessora circa l'opportunità di condizionare la procedura selettiva di nomina del diretto strappò un favore di Giuliani. «Le ho detto (all'assessora Pili) – si legge in un'intercettazione addebitata a De Pascale – che sicuramente è persona molto preparata». Santoru gli chiede allora se ne terranno conto. «Ne terranno conto, sì, ne terranno conto, penso di sì, penso di sì».

L'ingegnere dell'assessorato regionale all'Industria, Nicola Giuliani, piaceva moltissimo agli uomini di Confindustria che, per nominarlo a capo del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, tre anni fa avrebbero convinto il loro presidente, Maurizio De Pascale, a usare tutta la propria influenza sull'assessora Anita Pili e, da lì, sulla commissione incaricata della scelta. Un colpo che sarebbe pure potuto riuscire se l'assessora, cambiando idea all'ultimo, non avesse poi sponsorizzato il genero di Pasquale Onida (ex assessore regionale), Gianfranco Porcu, consegnandogli le domande dell'esame orale. E in alcune occasioni, come nel caso della nomina all'Aspal, le commissioni giudicatrici – secondo la Procura – sarebbero state confezionate ad arte per arrivare alla nomina dei dirigenti graditi al presidente della Regione, Christian Solinas, al consigliere sardista Nanni Lancioni e al mondo dell’impresa, con l’abdicazione del proprio ruolo di garanzia delle norme da parte dei dirigenti della Regione.

Il faldone d’indagine

È questa l'ipotesi, tutta da dimostrare, che emerge dalle relazioni conclusive dei Carabinieri di Ottana, fitte di intercettazioni, depositate nel faldone di 11mila pagine con la chiusura delle indagini dal pubblico ministero Andrea Vacca al termine dell'inchiesta per corruzione, abuso d'ufficio, falso e induzione indebita che vede coinvolti – a vario titolo – 21 persone. Tra queste, oltre al Governatore Solinas, i consiglieri regionali Lancioni e Alessandra Zedda (FI), l’assessora Pili, il manager pubblico Massimo Temussi, Maurizio De Pascale, e altri esponenti dell'associazione degli industriali, dirigenti regionali e politici.

Le intercettazioni

In una videoconferenza a tre intercettata dai militari, Barbara Porru (Andesti Srl), Marco Santoru (segretario generale di Confindustria) ed Emilio Fiorelli (Maffei Sarda Silicati), tutti interessati alla nomina dell'ingegner Giuliani, chiamati in causa De Pascale. «Bisogna lavorarci ancora – dice la prima – affinché nella selezione selezionino bene! Allora io sento De Pa (De Pascale) mi faccio dare il disegno di legge, gli faccio un passaggio sulla persona giusta, che lui deve fare per le vie brevi con la… l'Assessora». Qualche frase dopo, riferendosi al presidente degli industriali, Santoru pare più chiaro «Glielo deve dire direttamente, perché comunque è una procedura pubblica di selezione è un casino… interferire, capito?». Una selezione pubblica che, chiarisce il segretario degli industriali, «è molto discrezionale, perché si tratta di una valutazione di titoli, poi fanno anche dei colloqui di pertinenza delle competenze». Tra il 29 maggio e il 3 giugno 2020 ci sono alcuni incontri tra De Pascale e l'assessora Anita Pili. Il 5 giugno – scrivono i carabinieri – De Pascale informa Santoru di aver sensibilizzato l'Assessora circa l'opportunità di condizionare la procedura selettiva di nomina del diretto strappò un favore di Giuliani. «Le ho detto (all'assessora Pili) – si legge in un'intercettazione addebitata a De Pascale – che sicuramente è persona molto preparata». Santoru gli chiede allora se ne terranno conto. «Ne terranno conto, sì, ne terranno conto, penso di sì, penso di sì».

L’orale col trucco

In realtà la storia ci racconta che alla fine quel posto viene assegnato a Gianfranco Porcu, genero di Onida, che – secondo la Procura - avrebbe ricevuto proprio dall'Assessora Pili per mezzo del suocero le domande per superare la prova orale. Porcu poi perderà il posto dopo il ricorso al Tar presentato da un altro candidato. In realtà, però, nelle carte del faldone gli investigatori non riescono a rilevare né il momento né il tramite della rivelazione sui quesiti.

Temussi e Cocco

Entrambi i filoni dell’inchiesta (sia quella sulla nomina Aspal che quello all’Industria) ruotano attorno alla dirigente regionale del Personale, Silvia Cocco, indicata pressoché in tutti i capi d’imputazione, e al manager Temussi. «Temussi è colui al quale i politici ricorrono sistematicamente», scrivono i Carabinieri, facendo riferimento all’interpretazione delle intercettazioni, «al fine di poter condizionare le nomine dei Dirigenti, dei direttori di Servizio e dei Direttori generali. La Cocco è colei che, abdicando le sue funzioni ed i poteri ed agendo in stretto contatto con Temussi, col ricorso sistematico al falso, ratifica le scelte altrui intestandosele formalmente». Ipotesi investigative, poi diventate capi d’imputazione.

