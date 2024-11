Le richieste da Monreale: «Servono più aree verdi» 

L’incontro con la commissione Urbanistica del Comune, l’assessore competente e i rappresentanti della Municipalità di Pirri è diventato l’occasione per un confronto con il comitato di Monreale e per avanzare delle richieste per migliorare la vivibilità del rione. Tra gli argomenti al centro della riunione la viabilità, le aree verdi, gli interventi su strade e marciapiedi.

Un confronto diretto che ha permesso ai rappresentanti del comitato di evidenziare i problemi di Monreale e avere così un confronto diretto con i consiglieri comunali membri della commissione. Tra le difficoltà esposte, particolare rilevanza ha avuto quella sulla viabilità e sulle aree verdi, attualmente chiuse come ribadito dagli abitanti, perché utilizzate da privati per usi personali. Altro aspetto portato sul tavolo dell’incontro quello sull’ambiente: Monreale, così come gran parte di Pirri, negli anni ha visto concretizzarsi una cementificazione a volte incontrollata e questo a discapito di parchi e giardini. Il comitato durante il dibattito ha proposto «la creazione di corridoi “verdi” come collegamenti tra diverse zone, in modo da realizzare dei piccoli polmoni nel tentativo di compensare il troppo cemento presente a Monreale».

Gli altri argomenti trattati sono stati quelli della situazione dei marciapiedi, spesso in condizioni disastrose e dunque bisognosi di una urgente riqualificazione anche per consentire un’accessibilità a tutti, ricordando anche che nel rione è presente una scuola per non vedenti. Le attività del comitato di Monreale sono presenti nel sito Internet www.comitatomonreale.it e sui social nella pagina Facebook del Comitato di quartiere Monreale-Pirri. (m. v.)

