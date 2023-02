Le richieste al sindaco che verrà  

Richieste, idee ma anche critiche. Per sapere chi sarà il prossimo sindaco di Cabras bisognerà attendere il 15 maggio. L’elenco delle richieste da parte delle varie associazioni a chi fra i tre gruppi in campo (per adesso) vincerà la competizione elettorale è però già lungo.

Il turismo

Giorgia Margaritella, titolare di una struttura ricettiva a pochi metri dallo stagno, ma anche presidente dell’associazione “Sinis Hospitality” che riunisce i vari operatori del settore, è diretta: «Ora bisogna puntare sulla destagionalizzazione. Per farlo però bisogna aumentare i servizi come ad esempio attivare il trasporto da Cabras alla costa anche in inverno. Sarebbe bello poi far arrivare in paese tanti fotografi che poi possano promuovere il nostro territorio». Altra richiesta al futuro sindaco: «Vogliamo delle modifiche per quanto riguarda la tassa di soggiorno. Chiediamo di abbassarla nei periodi poco frequentati».

La Pro Loco

È molto critica invece la Pro Loco guidata dal presidente Fabio Fosco: «Questa amministrazione per noi è stata la peggiore. In cinque anni ci hanno tenuto le mani legate. Gli amministratori non hanno mai sposato un nostro progetto, una nostra iniziativa. Tutti i documenti sono protocollati, ma non sono mai arrivate risposte. Chiediamo quindi al prossimo sindaco di essere considerati, anche per il bene del territorio. Noi in questi 5 anni abbiamo collaborato con tanti altri comuni, questo è assurdo. Il paradosso - conclude Fosco - è che in occasione di eventi importanti coma la corsa degli Scalzi o il Festival della bottarga in tantissimi per avere informazioni chiamano me».