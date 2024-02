Le ricette per voli e turismo 

Continuità territoriale e infrastrutture, il futuro di porto e aeroporto, al centro del confronto tra il Consorzio turistico Riviera del Corallo e i candidati del territorio nella sala polivalente dell’azienda San Giuliano. Bianca Bradi, appena eletta presidente dell’associazione che raggruppa una cinquantina di imprese del settore dell’accoglienza, ha voluto riunire gli aspiranti consiglieri regionali per un dibattito sul tema dei trasporti, ma non solo. All’invito hanno risposto in undici. Per il Campo largo c’erano Paolo Belotti (Pd), Alessandra Casu (Alleanza Verdi Sinistra), Valdo Di Nolfo (Uniti per A. Todde), Roberto Ferrara (M5S) e Speranza Piredda (Progressisti). Per il Centrodestra, Giovanna Caria (Forza Italia) Mario Conoci (Fratelli d’Italia), Francesco Marinaro (Riformatori), Antonio Moro (PSd'Az), Maria Vittoria Porcu (Riformatori) e Marco Tedde (Forza Italia). Non era presente nessun candidato della Coalizione Sarda e di Sardegna Resist-e.

Aeroporto

Due minuti di tempo a ciascuno per rispondere su temi che stanno particolarmente a cuore alla categoria degli operatori turistici. L’aerostazione Riviera del Corallo, prima di tutto, interessata da un progetto di fusione con la società che gestisce lo scalo di Olbia. Piano che non convince il centrosinistra a sostegno di Alessandra Todde, più orientato semmai a costruire una rete con la regia della Regione: «Lo sviluppo sociale e economico del territorio non può essere lasciato in mano ai privati». Nel centrodestra, con qualche distinguo, F2i cioè l’azionista di riferimento dello scalo algherese, viene vista invece come una garanzia, un modello vincente. Identità di vedute, ancora, sulla necessità di far viaggiare i sardi tutto l’anno a tariffe ragionevoli. Per i sostenitori di Paolo Truzzu però occorre una tariffa unica, «il diritto alla mobilità è per tutti, anche per chi sardo non è». Si è discusso pure dell’ipotesi di eliminare l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, come ha fatto il Friuli Venezia Giulia. La continuità territoriale per il Campo Largo, però, non è solo Roma e Milano. «Dobbiamo dare attuazione al principio di insularità» è stato detto. I candidati che appoggiano Todde sono per un sistema misto: incentivi nei mesi spalla e accordi con le compagnie aeree in alta stagione.

Il porto turistico

Sul porto sono stati toccati gli aspetti legati alla razionalizzazione e al completamento dell’infrastruttura, «il salotto della città». Il Centrodestra pensa a riqualificare il molo di sopraflutto per poter finalmente accogliere yacht e velieri di grande stazza. L’opera, collaudata decenni fa e mai dotata di ormeggi, oggi necessita di un radicale intervento di restyling. Poi aree per la cantieristica e un travel lift per offrire servizi ai diportisti. Nel Campo Largo il porto dovrebbe offrire «servizi e emozioni». Quindi la valorizzazione del settore pesca, dello sport e delle tradizioni marinare legate all’enogastronomia. Tutti hanno convenuto sull’urgenza di approvare il Piano regolatore in gestazione da anni. Infine i trasporti interni, argomento che ha messo d’accordo i rappresentanti politici di ogni colore e schieramento. «Abbiamo una dorsale ferroviaria ridicola, ottocentesca», il pensiero comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA