Le ricette? Le fa la guardia medica 

La medicina di base di Seui torna a essere in affanno. Dopo le dimissioni rassegnate da Barbara Mameli, con quattro mesi di anticipo dallo scadere naturale del suo contratto, ritorna la replica di un film visto troppe volte negli ultimi quattro anni: il diritto alla salute garantito dalla generosa disponibilità dei singoli.

La soluzione

A fare la differenza anche questa volta è Lino Masia, che dal 2017 nei periodi di seria emergenza è sempre disponibile per i pazienti di Seui e Ussassai. Il medico di continuità assistenziale (l’ex guardia medica, per intendersi) ha accettato di garantire l'assistenza primaria, dalle 20 alle 23.30 agli assistiti dei due paesi. Tenendo, naturalmente, conto del fatto che deve interrompere questo servizio nei casi in cui deve intervenire per emergenze o urgenze.

La situazione

Così durante i turni di Masia, sia festivi che infrasettimanali, la guardia medica si affolla di pazienti che chiedono visite, prescrizioni. Una media di quindici accessi all'assistenza primaria per turno a cui il medico sessantanovenne risponde a titolo volontario e gratuito senza però riuscire a nascondere una certa amarezza: «Dopo anni di crisi torniamo sempre al punto di partenza, o poco ci manca. Ho accettato ancora di mettermi a disposizione del servizio di base perché mio padre era un medico condotto: per la sua generazione la medicina era una missione, una responsabilità verso i pazienti. Sono però costretto a ribadire che per motivi personali non potrò continuare oltre il mese di luglio. Chiedo a tutti, sottolineo a tutti, i pazienti massima collaborazione e comprensione».

La Asl

La Azienda sanitaria locale Ogliastra si limita ad affidare la risposta a una nota ufficiale: «Per la sede di assistenza primaria di Seui è in corso il bando per l’apertura di un Ascot (Ambulatorio straordinario di comunità territoriale): i medici interessati possono fare domanda entro oggi. Nel frattempo l’Azienda sanitaria continua a lavorare per assicurare al paese la presenza di un professionista che garantisca l’assistenza sanitaria di base». Subito arriva la risposta del sindaco Fabio Moi: «Mi auguro che qualche medico si candidi ai bandi pubblicati dalla Asl per attivare un Ascot a Seui. In questa emergenza voglio ringraziare particolarmente Lino Masia per tutto ciò che sta facendo per il nostro paese».

