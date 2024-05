Le ricerche di Giacomo Solinas dirottate all’estero 

Puntano verso l’estero le ricerche di Giacomo Solinas, 40 anni, scomparso da Gonnesa lo scorso 8 luglio.I familiari hanno aperto su Facebook due pagine che hanno come target gli utenti corsi e francesi, spostando verso queste zone le richieste di informazioni per chi possa aver visto Giacomo o in qualche modo essere entrato in contatto con lui. «Non ci arrendiamo - dice Lilli Pistis, madre di Giacomo Solinas - tentiamo anche questa strada. Tra le tante ipotesi, pensiamo che Giacomo possa essersi diretto verso il nord Sardegna e da lì essere arrivato in Corsica dove potrebbe tranquillamente utilizzare la sua carta d’identità sparita assieme a lui. Per questo abbiamo aperto queste le due pagine Fb, per cui ringraziamo della collaborazione Massimiliano Enna. Poi saranno avviate altre pagine per altri Paesi».

La famiglia Solinas, assistita dal criminologo Gianni Spoletti, continua ad attendere notizie. Qualche segnalazione è già arrivata, come quella di un ragazzo, un cantante, che li ha contattati dicendo di aver visto Giacomo Solinas fuori da un hotel nei pressi della 131, vicino a Sardara, poco dopo la sua scomparsa. «Gli è rimasto impresso perché lo ha guardato molto intensamente, come se lo conoscesse, ma lui non l’aveva mai visto - dice la madre - facendo delle verifiche abbiamo scoperto che Giacomo, durante gli eventi matrimoniali a cui lavorava, potrebbe aver incrociato il cantante e quindi averlo riconosciuto fuori dall’hotel. Purtroppo non abbiamo conferma dalle telecamere: per questioni di privacy, registrano solo per 48 ore». La speranza è viva e tra poco sarà un anno dalla scomparsa. «Sappiamo che c’è un’indagine, ma dopo 12 mesi scadono i termini per ottenere i dati del traffico telematico, non vorremmo che queste tracce si perdessero. Il nostro legale, Michele Cocchiarole, ha presentato un sollecito in Procura: senza riscontri ci troveremo costretti a presentare un’istanza di avocazione al Procuratore generale».

