Olbia.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Le ricerche del corpo di Rosa Bechere riprendono dal mare 

Sono già in una fase decisiva le nuove indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere. Stando al poco che trapela dagli uffici della Procura di Tempio, il sostituto Alessandro Bosco sta puntando su tre temi che negli ultimi giorni sono diventati centrali. Il primo è quello del presunto utilizzo di una Punto (nella disponibilità degli indagati Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu) per il trasporto della pensionata subito dopo la sua scomparsa (tardo pomeriggio del 25 novembre 2022). L’utilitaria, nella prima inchiesta, non era stata controllata. Va detto che l’auto è quasi in disuso. Lunedì mattina, a Cagliari, il personale del Ris effettuerà i primi accertamenti tecnici sulle tracce ematiche trovate nel sedile anteriore (lato passeggero) della Punto. Sono le indagini scientifiche ordinate dal pm Bosco e dal procuratore generale, Luigi Patronaggio. L’altro tema è quello delle ricerche in mare del corpo della persona scomparsa, le perlustrazioni sarebbero già in corso. I Carabinieri lavorano per ricostruire il tragitto di un’auto sino al punto (nel centro abitato di Olbia) del presunto trasferimento del corpo su una imbarcazione. Tutto sarebbe avvenuto nei pressi di via Pietro Aretino. Il terzo tema delle nuove indagini riguarda i contenuti di frasi intercettate dai Carabinieri. Lunedì saranno a Cagliari anche i difensori degli indagati, Giampaolo Murrighile e Angelo Merlini.

