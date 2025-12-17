VaiOnline
Olbia.
18 dicembre 2025 alle 00:29

Le ricerche del corpo di Rosa Bechere all’Isola di Mezzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il procuratore generale Luigi Patronaggio e il sostituto Alessandro Bosco lo avevano detto (attraverso gli atti) la nuova indagine sulla scomparsa di Rosa Bechere ripartirà da zero e sarà basata su una precisa ipotesi di lavoro: la pensionata, stordita dagli ansiolitici, muore a causa di una crisi e il corpo viene portato lontano dal centro abitato di Olbia. Ieri, come era stato ampiamente annunciato, Guardia Costiera (anche con il supporto dei sommozzatori) e Carabinieri (personale di Olbia e dei Cacciatori di Sardegna) hanno iniziato a cercare il corpo della donna (sparita il 25 novembre del 2022) in un preciso settore del golfo di Olbia, quello dell’Isola di Mezzo. Per ore decine di militari, coordinati dal sostituto procuratore, Alessandro Bosco (presente sul posto) hanno perlustrato le isolette e i fondali. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata e proseguiranno secondo un programma stilato dal magistrato. Bosco non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma il magistrato avrebbe dato disposizioni dettagliate su modalità e obiettivi della ricerca. Il pm avrebbe anche tracciato una sorta di percorso che va dagli approdi del quartiere della Sacra Famiglia ad alcuni punti del golfo di Olbia. Il trasferimento del corpo della pensionata non sarebbe avvenuto subito dopo il decesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La giornata

Lo sciopero lascia a terra i sardi

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia