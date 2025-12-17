Le ricerche del corpo di Rosa Bechere all’Isola di Mezzo 

Il procuratore generale Luigi Patronaggio e il sostituto Alessandro Bosco lo avevano detto (attraverso gli atti) la nuova indagine sulla scomparsa di Rosa Bechere ripartirà da zero e sarà basata su una precisa ipotesi di lavoro: la pensionata, stordita dagli ansiolitici, muore a causa di una crisi e il corpo viene portato lontano dal centro abitato di Olbia. Ieri, come era stato ampiamente annunciato, Guardia Costiera (anche con il supporto dei sommozzatori) e Carabinieri (personale di Olbia e dei Cacciatori di Sardegna) hanno iniziato a cercare il corpo della donna (sparita il 25 novembre del 2022) in un preciso settore del golfo di Olbia, quello dell’Isola di Mezzo. Per ore decine di militari, coordinati dal sostituto procuratore, Alessandro Bosco (presente sul posto) hanno perlustrato le isolette e i fondali. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata e proseguiranno secondo un programma stilato dal magistrato. Bosco non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma il magistrato avrebbe dato disposizioni dettagliate su modalità e obiettivi della ricerca. Il pm avrebbe anche tracciato una sorta di percorso che va dagli approdi del quartiere della Sacra Famiglia ad alcuni punti del golfo di Olbia. Il trasferimento del corpo della pensionata non sarebbe avvenuto subito dopo il decesso.

