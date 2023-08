Le ricerche dei rianimatori alla ribalta internazionale 

Non solo reparto in debito di camici bianchi, ma anche luogo di ricerca, crescita e confronto. E il lavoro di squadra premia il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Cinque ricerche realizzate dall’unità operativa saranno pubblicate, con il placet della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, nella rivista scientifica Jaacc e presentati, da una delegazione del reparto ogliastrino, a ottobre nel congresso ICare 2023, organizzato a Roma dalla stessa Siaarti.

Un lavoro di squadra durato circa un anno, costruito sulla base di analisi di dati, studi clinici e sperimentazioni, che ha coinvolto 5 medici e 7 infermieri e che è arrivato fino alla più autorevole società italiana del settore. «Questi studi spesso sono realizzati da équipe di soli medici – spiega Francesco Loddo, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Lanusei - in questo caso abbiamo coinvolto anche gli infermieri e questo è un aspetto che è stato molto apprezzato da chi ha valutato i nostri lavori. Per la riuscita di questi studi è stato fondamentale il coinvolgimento di tutto il personale dell’Unità operativa, anche di chi non ha partecipato in maniera diretta alle ricerche. Il loro apporto è stato molto prezioso». Unico obiettivo il miglioramento dell’assistenza anestesiologica e rianimatoria dei pazienti – continua Loddo – con un’applicazione pratica all’interno della nostra unità operativa».

