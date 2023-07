«Le rette del micronido sono troppo alte» 

«La retta del micronido comunale di Nuraminis aumenta a 630 euro». È l’accusa della minoranza consiliare: «Un costo proibitivo per molti che stride con lo sbandierato titolo di paese Family Friendly assegnato dall'Unione Europea», certificato di eccellenza per le politiche per la famiglia messe in piedi dall’esecutivo del sindaco Stefano Anni.

La minoranza

«Nonostante i festeggiamenti per il tanto decantato riconoscimento di Comune Family-Friendly, a Nuraminis l'amministrazione mostra il suo vero volto», attacca il gruppo consiliare del “Cambiamento Possibile” guidato dalla ex sindaca Mariassunta Pisano. Insomma: ancora l’asilo nido al centro delle polemiche politiche a Nuraminis, dove la struttura che accoglie una ventina di bambini da zero a tre anni, è stata bersaglio di critiche per il guasto all’impianto di climatizzazione, proprio in coincidenza con le temperature altissime.

L’opposizione boccia la qualità e i costi dei servizi. «Il prezzo delle attività organizzate dal Comune è equiparabile a un normale servizio privato, non certo al servizio pubblico. Già in passato abbiamo fatto notare al sindaco come le attività rivolte ai più piccoli risultassero economicamente impegnative. L'accessibilità deve essere garantita in partenza stabilendo dei prezzi che non costringano la maggioranza delle famiglie a rivolgersi ai servizi, o nel peggiore dei casi, a rinunciarvi», incalza il gruppo di minoranza (oltre a Pisano, Mario Frongia, Federica Pinna e Roberta Podda), «la retta del micronido comunale passerà da 397 a 630 euro».

Il sindaco

Il sindaco Anni rispedisce le accuse al mittente. «La retta fissata nel 2019 dall’attuale gruppo di opposizione era di 500 euro, la retta del nido di 397 euro di cui parla oggi l’opposizione è relativa al tempo parziale e non ad un tempo pieno», spiega Anni, «ci sono state due gare deserte e a seguito di una ricognizione del servizio sociale sulle rette medie nel circondario e sentite anche molteplici cooperative la gestione di un nido oggi, vista la crescita dei costi delle materie prime e del personale, non può essere inferiore ai 630 euro su un tempo pieno che permette di avere delle economie di gestione rispetto ad un tempo parziale».

Il primo cittadino ripercorre la storia del nido, «aperto nel 2014 e poi richiuso tra il 2017 e il 2019 a causa della carenza di iscrizioni che non consentivano alle ditte di mantenerne la gestione».

Attualmente la struttura accoglie 18 bambini dei 20 potenziali, di cui oltre la metà non residenti. Per il prossimo anno scolastico l’apertura non è certa. «Il servizio ha disposto una manifestazione di interesse al fine di verificare se con una retta adeguata ai costi di gestione ci fossero famiglie interessate ad usufruire del servizio. L'amministrazione in seguito prevederà un abbattimento delle rette per i residenti come già fatto per gli anziani residenti nella casa di riposo comunale e, vale la pena ricordare, che le rette degli asili nido sono già fortemente abbattute dai bonus nidi di Inps e Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA