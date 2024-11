«Le reti sono vecchie e servirebbe subito un piano regolatore» 

Le reti sono vecchie, i quadri da sostituire (e spesso il Comune interviene dopo ogni segnalazione di blackout) i pali, sì, anche quelli da cambiare (e tanti sono stati sostituiti). «Ma il problema», avverte Michele Schintu, architetto lighting designer, «è che anche dove i lampioni sono accesi, spesso l’illuminazione non è adeguata, almeno in prossimità degli attraversamenti pedonali. Via dell’Abbazia», dove l’amministrazione ha rimesso tutto a nuovo poco più di un anno fa, «è un esempio palese: le strisce pedonali non sono illuminate come dovrebbero», aggiunge. Se i fari delle auto possono compensare (male) l’illuminazione nelle strade buie (vedi in viale Trieste, il tratto non riqualificato) «è nelle strade ad alto tasso di pedonalità che la mancanza di un sistema adeguato di illuminazione crea i maggiori pericoli», spiega ancora l’esperto.

In tema di illuminazione pubblica, gli esperti puntano sul “pric”, un piano regolatore dell'illuminazione comunale, un documento che fornisce le linee guida per i progetti di pubblica illuminazione. Cagliari non ce l’ha. «Ha un piano dell’illuminazione pubblica, ma andrebbe rivisto». Il pric, già adottato da altre città come Torino, garantisce la sicurezza del traffico e dei cittadini, ottimizza l’efficienza degli impianti, riduce i costi di manutenzione. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA