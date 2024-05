Le reliquie della patrona oggi in città 

Il grande giorno è arrivato. Quartu vivrà oggi un momento storico con l’approdo in città delle reliquie della sua patrona Sant’Elena.Conservate a Venezia dal 1211, in ottocento anni si sono spostate una sola volta nel 2017 per andare in Grecia e questo sarà il loro secondo viaggio.

Sbarcheranno alle 7,30 a Olbia e da qui saranno caricate su un furgone di una ditta specializzata in trasporti di opere d’arte, per raggiungere poi piazza Azuni attorno alle 10,30. Ad accoglierle oltre a tutte le autorità ecclesiastiche, regionali, cittadine, ci sarà la Brigata Sassari mentre le forze armate tributeranno un picchetto d’onore. Seguirà una breve processione fino alla basilica, dove, davanti all’altare, sorvegliato a vista, sarà sistemato il simulacro della Santa che contiene le reliquie.

Subito dopo, la messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, animata dal coro di Sant’Elena. Il cantautore Tonio Pani, durante la celebrazione eucaristica canterà i goccius per la patrona.

Le sacre spoglie resteranno in città fino a venerdì prossimo. E domenica cominceranno i pellegrinaggi da tutta la Sardegna.

Lunedì alle 20,15, studiosi ed esperti si confronteranno in un convegno su “Il culto di Sant’Elena nei secoli”, un momento di fede e cultura, con la collaborazione dell’Archivio di Stato di Cagliari e della Scuola Civica di Musica Luigi Rachel con studiosi, istituzioni locali e organizzazioni che collaborano nell’esposizione delle Sante Reliquie. Martedì la messa delle 19 sarà ripresa dalle telecamere di Videolina.

