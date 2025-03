Le relazioni pericolose di Tony Effe dietro il litigio 

Colpiti da un’aggressione condotta da cinque persone, tra le quali il cantante Tony Effe, danneggiati sotto ogni profilo, non sono quello materiale: i titolari della discoteca Sopravento di Porto Cervo e del ristorante Sanctuary (famiglia Verona) si considerano le vittime dei fatti avvenuti all'alba del 18 agosto del 2023. L'avvocato Antonello Desini, legale dei Verona, ha acquisito alcuni atti delle indagini condotte dai Carabinieri di Olbia e Porto Cervo. Stando agli accertamenti dei militari (il personale dell’Arma ha acquisito due video) intorno alle 4 del 18 agosto 2023 un gruppo di persone si presenta all’ingresso del Sanctuary e chiede di entrare. Insieme al cantante Tony Effe c’è un amico, Cristian Perozzi, romano, che viene invitato ad allontanarsi. Perozzi è stato condannato per la morte del musicista romano Alberto Bonanni, picchiato nel rione Monti e deceduto dopo diversi anni di coma. Sarebbe questa la ragione del litigio che ha visto coinvolti Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, con i suoi quattro accompagnatori e gli addetti alla sicurezza, tre persone, del Sanctuary. Per il legale della discoteca, Antonello Desini, i fatti sono classificabili come una reazione violenta ad un invito del personale del locale. A uno degli addetti alla sicurezza, Lorenzo Mannu, sono stati assegnati quattro mesi di cure, anche un altro addetto, il ghanese Omar Igho, è stato picchiato.

