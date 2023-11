Le regole per intercettare le fake news ed evitare che inquinino l’informazione 

“La falsa scienza: come intercettare le fake news”. Un tema di scottante attualità che coinvolge molti settori scientifici e con il quale anche il mondo giornalistico si trova spesso ad avere a che fare. A cosa credere? Come non lasciarsi sedurre da informazioni eclatanti ma non verificate? Quali gli strumenti per una verifica delle notizie di scienza? Se ne parla domani dalle 9.30, al Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari, nell’ambito di un corso di formazione per giornalisti, quale appendice del Festival della Scienza appena concluso. Dopo l’apertura dei lavori curata dalla responsabile ANSA Sardegna Roberta Celot, previsti gli interventi del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi, dell’ideatrice del database 100esperte.it Luisella Seveso, della coordinatrice Giuliagiornaliste Sardegna Susi Ronchi, del presidente di ScienzaSocietàScienza Davide Peddis e delle scienziate Micaela Morelli e Giulia Manca. Il corso sarà coordinato dalla neuroscienziata Maria Del Zompo.