Le regole per i dehors venerdì in Consiglio comunale 

Approda nel prossimo consiglio comunale in programma per venerdì il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con gazebo e dehors. Un argomento particolarmente atteso dagli operatori, in particolare, del viale Monsignor Virgilio. Era stato il commissario straordinario nell'aprile 2023 ad approvare per la prima volta un regolamento che fissava dei paletti all'occupazione talvolta selvaggia e disordinata. Successivamente, la nuova Giunta aveva messo mano al regolamento elaborando una serie di atti di indirizzo al fine di fare ordine anche in vista dei prossimi lavori di riqualificazione del viale. Il regolamento che si andrà ora ad approvare delinea la tipologia, dimensione e arredo delle strutture esistenti al fine di realizzare «un unicum armonioso, accogliente e funzionale alle diverse esigenze».

Il regolamento è stato condiviso anche dalle associazioni di categoria. Alcuni dei punti fermi: innanzitutto si dovrà garantire lo spazio non inferiore a due metri per la libera e agevole circolazione dei pedoni. Si differenzia l’occupazione del suolo per attività di somministrazione con attività commerciali senza somministrazione. Per le prime si mantiene la previsione attuale che prevede al massimo un’area pari al prospetto dell’attività sulla via pubblica. Per quanto riguarda gazebo o dehors la superficie massima copribile è fissata 40 metri quadri nel rispetto di criteri tecnico-estetici. Per le seconde attività può essere occupata solo una superficie limitata al fronte commerciale non superiore ai 20.

