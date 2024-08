Le regole di Ferragosto e dei 4 giorni del Red Valley 

Si scaldano i motori per il Red Valley Festival dal 14 al 17 agosto, pronte le misure per garantire la sicurezza dell’appuntamento musicale più caldo dell'isola e il rispetto della quiete pubblica e dell’ambiente a Ferragosto. Banditi plastica, vetro e lattine per quattro giorni, moderato il consumo di alcol e largo alla musica fino all'alba. Con tre ordinanze, il sindaco, Settimo Nizzi, stabilisce che dalle 18 del 14 agosto alle 4 del mattino dei quattro giorni di svolgimento dell'evento è vietato consumare, somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori diversi da carta o da materiale compostabile e, nello stesso orario, nell'area interessata dai concerti e fino a 500 metri all'esterno dell'arena, di detenere e consumare alcolici. A Ferragosto, rafforzato il divieto di detenzione di plastica, vetro e lattine: esteso l'orario, fino alle 20 del 15 agosto, e anche le zone interessate dal divieto, incluse aree di sosta sulle strade e spiagge in cui sono vietati il campeggio e l’accensione di falò. La notte di Ferragosto è consentita la diffusione di musica fino alle 5, dopo tale orario i decibel dovranno essere contenuti entro le mura insonorizzate.

Già in moto, inoltre, la macchina organizzativa per consentire di raggiungere l'Olbia Arena da tutta la Sardegna: Trenitalia ha aggiunto nove treni e 2.700 biglietti in più con trenta fermate da Cagliari e da Sassari a Olbia; l'Arst ha predisposto le Red Valley Shuttle da Nuoro, Tortolì, Siniscola, Budoni, San Teodoro e Arzachena, e per muoversi in città, Aspo ha attivato il City bus navetta.(t.c.)

