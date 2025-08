Le regole della prevenzione estiva 

«La trombosi venosa è per lo più conosciuta come uno dei fattori che favorisce l’instaurazione e la progressione delle cosiddette vene varicose della gamba, di cui ci si preoccupa innanzitutto per le conseguenze estetiche e – solo nelle fasi molto avanzate – per le limitazioni che comportano nel muoversi e camminare», sostiene il professor Angelo Scuteri, direttore della Struttura complessa di Medicina interna al Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari: «La trombosi venosa profonda è più subdola e “oscura”, colpendo le vene profonde degli arti inferiori – più spesso il polpaccio. In Sardegna si è abbastanza solleciti nel rivolgersi al medico quando compare, invece, meno facilmente si pensa a come prevenirla e/o alle sue possibili conseguenze severe».

«In merito alla prevenzione», prosegue il medico, «soprattutto con la calura estiva che porta a perdere liquidi e a muoverci meno, il rischio di trombosi aumenta soprattutto negli anziani che per l’isolamento sociale, la presenza di numerose patologie e degli effetti di numerosi farmaci, con l’estate riducono ulteriormente la camminata quotidiana o si trovano costretti in poltrona, quando non a letto. Anche piccoli movimenti sul posto (dondolarsi lentamente sulla punta dei piedi e sui talloni) facilitano la riduzione del rischio di trombosi venosa profonda. Se l’immobilizzazione è più severa o prolungata occorre consultare il medico per un’eventuale prevenzione con farmaci – valutando la loro possibile interazione con quelli che la persona già assume».

«Fra le complicazioni più severe della trombosi profonda», specifica Scuteri, «un discorso a parte merita la tromboembolia polmonare. Benché per fortuna non sia una patologia frequente (circa sei pazienti ogni mille ricoverati), spesso diagnostichiamo questa condizione nei pazienti ricoverati nei nostri ospedali. La tromboembolia polmonare è ancora accompagnata a una elevata mortalità, a volte in conseguenza di una diagnosi tardiva, altre volte a causa delle condizioni dei pazienti in cui si manifesta. Infatti, in oltre la metà dei pazienti ricoverati presso la Struttura complessa di Medicina interna cui è stata posta la diagnosi di trombomebolia polmonare, la causa scatenante della trombosi e dell’embolia erano tumori (dell’apparato digerente, del polmone, eccetera) oppure infezioni severe e sistemiche. Un altro motivo per cui la comparsa di una trombosi venosa profonda va presa sul serio: non di rado è la manifestazione di una patologia neoplastica».