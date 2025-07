Le regole della Fifa su ferie e intervallo tra le gare 

New York. Tre settimane minime di riposo a fine stagione, e 72 ore tra una partita e l’altra: è la ricetta della Fifa per rispondere alle preoccupazioni dei calciatori per le troppe partite giocate, ma all’incontro “chiave” tenuto dal presidente Gianni Infantino a New York a margine della finale del Mondiale per club non è stato invitato il sindacato mondiale dei giocatori, la Fifpro: lo scrive la Bbc, sul suo sito. La Fifa ha affermato che i colloqui di New York, sabato, «hanno affrontato questioni chiave relative alla salute dei giocatori», tra cui «questioni critiche relative al calendario delle partite internazionali». C’è stato un «consenso» sul fatto che ci dovrebbero essere almeno 72 ore di riposo tra le partite e che i giocatori dovrebbero avere un periodo di riposo di almeno 21 giorni a fine stagione.

La Fifpro aveva chiesto però un periodo di riposo di quattro settimane. La Fifa parla di «discussioni produttive» con «rappresentanti di diversi sindacati dei giocatori di tutto il mondo... con un’attenzione specifica al riposo e al recupero dei giocatori». Non è stato chiarito quanto siano vincolanti questi accordi e, sempre secondo la Bbc, il sindacato mondiale sarebbe contrario all’intesa, dopo aver parlato nei giorni scorsi di «campanello d’allarme» per il caldo estremo al Mondiale per club e aver chiesto flessibilità su orari e protocolli del calcio d’inizio.

