Le regole a tavola: meno burro, più olio 

Quali regole a tavola?

La correzione dello stile alimentare, nelle forme lievi, può rappresentare la sola terapia, ma anche in associazione con una terapia farmacologica, può potenziarne l’efficacia e permettere di ridurne la posologia e gli eventuali effetti collaterali. A tavola si preferiscano verdure, cereali, legumi; si evitino burro, lardo, strutto a favore di oli vegetali, primo fra tutti l’olio evo. Il pesce, per la composizione del suo grasso, può essere consumato anche da chi ha problemi di colesterolo. La carne fa parte della dieta, con preferenza per quella bianca. I metodi di cottura suggeriti sono: la bollitura, il vapore, la cottura al forno tradizionale o a microonde o la grigliatura.